Elena Udrea vorbeşte despre retragere

Fostul candidat la preşedinţia României, Elena Udrea, spune că ia în calcul varianta retragerii din viaţa politică. Mă voi decide in perioada următoare ce voi face”, declară Elena Udrea într-un interviu pentru Evenimentul zilei. „Am închis o etapă, nu regret nimic, chiar dacă rezultatul alegerilor prezidenţiale la care am participat a fost mai puţin decât mi-am dorit. Am spus mereu că nu sunt un om perfect, nici un politician perfect”, spune Elena Udrea. Întrebată dacă s-a gândit să se retragă din viaţa politică, Elena Udrea răspunde că se va decide „în perioada următoare”. „Am trecut şi trec prin momente dificile, aşa că reevaluez importanţa lucrurilor în viaţă”, spune Udrea, care susţine că va sprijini „proiectul de schimbare a vieţii politice... indiferent de decizia pe care o voi lua ori de locul pe care îl voi ocupa în PMP in viitor”. Astă-vară, Elena Udrea a devenit preşedinte al PMP, partid înfiinţat în acest an, şi a participat la alegerile prezidenţiale din această toamnă, fiind susţinută pe faţă de preşedintele României, Traian Băsescu.