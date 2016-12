Elena Vasile, manager al clubului Bellagio

18:53:01 / 16 August 2016

Experineta frauduloasa

Din pacate, doamna Elena Vasile, cu care Belaggio Mamaia colaboreaza a scris in mod incorect pe pagina de Facebook (si probabil si in CV) ca lucreaza la Russenart Communications ca Intern si ca ar fi urmat cursurile Buticul de PR. Doamna Elena Vasile nu beneficiaza de cunostintele pe care le oferim cursantilor nostri prin intermediul cursurilor de specialitate Buticul de PR si nici de experienta de agentie dobandita de internii nostri. Agentia noastra nu o cunoaste deloc pe aceasta doamna dar reprezentantii nostri i-au scris de mai multe ori, in 2015 pentru a solicita indepartarea informatiilor referitoare la agentia si proiectul nostru.