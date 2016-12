Elev constănțean, al doilea din lume la Științele Pământului

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) se poate lăuda cu o nouă reușită incredibilă obținută de unul dintre elevii care se formează în liceul constănțean. Hakan Calila, absolvent al clasei a X-a la CNMB, își adaugă în palmaresul deja bogat încă o medalie internațională de argint la una dintre cele mai dificile olimpiade din lume: Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului (International Earth Science Olympiad - IESO), desfăşurată în localitatea japoneză Tsu, în perioada 20 - 27 august.

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) se poate lăuda cu o nouă reușită incredibilă obținută de unul dintre elevii care se formează în liceul constănțean. Hakan Calila, absolvent al clasei a X-a la CNMB, își adaugă în palmaresul deja bogat încă o medalie internațională la una dintre cele mai dificile olimpiade din lume: Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului (International Earth Science Olympiad - IESO), desfăşurată în localitatea japoneză Tsu, în perioada 20 - 27 august. Tânărul a cucerit o medalie de argint la olimpiada care le testează concurenților cunoștințele de Fizică, Chimie, Geografie și Biologie, combinate cu temeinice cunoștințe de Astronomie, Geologie, Meteorologie și Oceanografie - Hidrologie și, bineînțeles, limba engleză. ”A fost o olimpiadă mai interactivă decât cele precedente de Științe ale Pământului pentru Juniori, mi-a plăcut că am putut interacționa în cadrul competiției cu elevi din alte țări. A fost o experiență unică, iar Japonia mi-a plăcut foarte mult. Această olimpiadă este mult mai complexă decât cele pentru juniori, pentru că se cer cunoștințe diverse, pe care nu le studiem în liceu”, a declarat, pentru ”Telegraf”, constănțeanul Hakan Calila.

A TREIA MEDALIE INTERNAȚIONALĂ

Tânărul are deja în palmares alte 2 medalii internaționale de argint la Olimpiada de Științe ale Pământului pentru Juniori din Argentina (2014) și Republica Coreea (2015), dar și numeroase premii și medalii la cele mai dificile concursuri naționale sau regionale încă din clasele de gimnaziu. ”Din păcate, regulamentul nu îmi permite să mai particip la această competiție în viitor, însă am în plan să mă pregătesc pentru Olimpiada de Chimie, pentru că îmi va fi de folos la facultate”, a completat Hakan. Mircistul a spus că își dorește ca după terminarea liceului să urmeze facultatea de medicină, la București sau la Cluj, și să meargă apoi la specializare în străinătate, dar nu exclude posibilitatea de a da la facultate în Anglia, Germania sau Turcia. ”Pentru această olimpiadă am fost motivat în primul rând de curiozitate, pentru că auzisem că este foarte interesantă, și cu adevărat a fost o provocare. A fost multă pregătire, și pentru calificarea în lotul României, și la lot. Acolo învățam aproximativ 7 ore pe zi, apoi individual mai învățam și eu cam 4 - 5 ore”, a povestit Hakan. După atâtea olimpiade internaționale, tânărul spune că Japonia se numără printre cele mai frumoase țări pe care a ajuns să le viziteze, dar și că mâncarea japoneză a fost mai pe gustul său decât cea din Coreea, de la olimpiada de anul trecut.

S-A EVIDENȚIAT ÎNCĂ DIN GIMNAZIU

Directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară, are doar cuvinte de laudă la adresa sa. ”Este elevul nostru din clasa a V-a și s-a evidențiat încă de atunci prin pasiunea sa și prin rezultatele obținute la olimpiadele județene și naționale. Este un tânăr ambițios, bine organizat în pregătire, pasionat în ceea ce face, curios și foarte serios în activitatea sa”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prof. Nicoară. La Constanța, tânărul a fost pregătit de prof. Adina Dogărescu la Fizică, prof. Doina Bălașa la Chimie, prof. Aurelia Dănilă la Geografie și prof. Adriana Popescu la Biologie. Mircistul nu va avea prea mult timp liber, pentru că, după ce a revenit din Japonia, a plecat într-o tabără de câteva zile în Bulgaria, apoi va participa la o tabără de pregătire la chimie, la Cluj.

UN COPIL ABSOLUT NORMAL

Mama lui Hakan este foarte bucuroasă de rezultatele obținute de fiul său și spune că tânărul are aceleași pasiuni ca orice tânăr de vârsta lui. ”Este un copil absolut normal, are mulți prieteni, iese cu ei frecvent. Îi place foarte mult muzica, ascultă foarte multă muzică, îi place să facă excursii. Totul vine natural în ceea ce privește învățatul, pentru că dacă nu ar exista pasiune nu ar putea să învețe atât. A întâlnit la liceu niște profesori absolut deosebiți, care l-au încurajat spre performanță, iar la vârsta lui este foarte important acest lucru”, a explicat mama lui Hakan, Camel Calila. Aceasta a spus că îl încurajează pe băiat să urmeze o universitate din țară, dar că îl va lăsa să decidă singur atunci când va veni momentul și îl va sprijini indiferent de decizia pe care o va lua peste 2 ani, când va da la facultate.

Lotul olimpic al României a cucerit, în total, la IESO 3 medalii de argint şi o medalie de bronz la a X-a ediţie a Olimpiadei. Pe lângă medalia de argint obținută de Hakan, argintul a mai fost cucerit de Alexandra Alexiu (clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti) şi Tudor Pipirig (clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi). Diana-Gabriela Oprea (clasa a X-a la Colegiul Naţional „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău) a fost medaliată cu bronz. Demn de remarcat este faptul că trei dintre unităţile de învăţământ din care provin laureaţii din acest an au avut premianţi şi la ultimele două ediţii: CNMB Constanţa (2014 şi 2015), Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi (2015) şi Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti (2014). La Olimpiada Internaţională de Ştiinţe ale Pământului 2016 au participat 100 de elevi din 26 de ţări.