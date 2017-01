Elev constănţean, multiplu olimpic naţional

Performanţele sînt posibile la orice vîrstă. Ne-o demonstrează, în fiecare zi, sute de elevi, ale căror eforturi trec, de cele mai multe ori, neobservate. Unul dintre aceşti elevi este şi Vlad Coşoreanu. El este acum elev în clasa a VIII-a, la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa. În clasa a IV-a, Vlad a participat, pentru prima dată, la concursul de matematică „Cangurul”, precum şi la alte concursuri pe acelaşi domeniu. „Începînd cu clasa a IV-a, în fiecare an am participat la concursul „Cangurul”. Din păcate, nici în clasa a IV-a şi nici în clasa a V-a, rezultatele mele nu au fost foarte bune”, povesteşte Vlad. S-a pregătit însă şi mai bine pentru următorul an, iar rezultatele nu au întîrziat să apară. În clasa a VI-a s-a calificat la faza naţională a competiţiei. Pentru că rezultatele obţinute au fost printre cele mai bune, el a cîştigat o tabără la Poiana Pinului. Şi, pentru că începuse să prindă gustul victoriei, anul următor, în clasa a VII-a, Vlad a demonstrat că poate mai mult. A participat din nou la concursul de matematică „Cangurul” şi a cîştigat din nou faza judeţeană, ajungînd la faza naţională. Din nou, a cîştigat o tabără, de această dată în Croaţia. Pe lîngă concursul „Cangurul”, Vlad s-a mai calificat şi la Concursul Naţional de Chimie „Raluca Rîpanu” (unde nu s-a putut prezenta, pentru că data organizării coincidea cu perioada taberei din Croaţia), la Concursul Naţional de Fizică „Ştefan Procopiu” (unde a obţinut locul I) şi la Concursul Naţional de Fizică „Evrika” (s-a întors acasă cu menţiune). Asta nu este, însă, tot. Tot pe parcursul clasei a VII-a, băiatul de doar 14 ani a participat la Olimpiada Naţională de Matematică, de unde s-a întors cu o medalie de argint şi la Olimpiada Naţională de Fizică, unde a obţinut o menţiune. „M-am mai calificat şi la faza naţională a concursului de matematică „Arhimede” şi am mai participat la nişte competiţii”, îşi aminteşte Vlad. Rezultatele impresionante ale adolescentului au fost obţinute cu ajutorul profesorului de matematică Dorin Silvian Arventiev, cadru didactic la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanţa. „Este un elev de nota zece, care a obţinut rezultate deosebite. Este o satisfacţie aparte să am un asemenea elev. Eu, în viitor, îl văd cercetător în străinătate”, a declarat prof. Dorin Arventiev.

Două kilograme, cea mai mare captură

Cum se vede Vlad în viitor? „Voi continua liceul la „Ovidius”, probabil pe profilul matematică - informatică. Ce voi face mai departe, nu ştiu, nu m-am gîndit. Sper şi eu să devin cercetător în străinătate, mai ales că îmi place foarte mult să descopăr lucruri noi”. Pînă cînd va trebui să se gîndească ce va face în viitor, Vlad îşi împarte timpul între şcoală, competiţii şcolare şi... pescuit. Aceasta este activitatea preferată a adolescentului. „În medie, merg cam o dată pe săptămînă, dar, cînd am mai mult timp liber, merg chiar şi o dată la două zile. Nu am un loc preferat, dar, peste cîteva zile, voi merge în Deltă. Cred că acolo îmi voi găsi un loc preferat”, este de părere Vlad. În ceea ce priveşte cea mai mare captură, el recunoaşte că este la stadiul de pescar amator şi că cel mai mare peşte prins pînă acum a avut pînă-n două kilograme. Pe lîngă pescuit, lui Vlad îi mai plac plimbările şi vizitele la ţară. Are şi două locuri preferate: la mătuşa din partea mamei, în localitatea Fundata din sudul judeţului Braşov şi la bunicul său, în localitatea constănţeană Rîmnicu de Jos.