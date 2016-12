Elev constănţean premiat de Societatea de Chimie din România

Dacă din alte puncte de vedere România este privită cu suspiciune, cu teamă sau chiar cu amuzament, atunci când vine vorba de performanţe şcolare, Occidentul o respectă. Cei care au reuşit să facă acest lucru nu sunt însă guvernanţii, care se pot lăuda doar cu performanţa de a fi îngropat Educaţia, ci elevii care ne reprezintă la competiţiile internaţionale şi fac cunoscută lumii o altă faţă a României. Este şi cazul lui Lucian Scurtu, de 17 ani, elev în clasa a XI-a B din cadrul Liceului Internaţional de Informatică din Constanţa. Cea mai recentă performanţă obţinută la nivel naţional a fost locul I şi medalia de aur la Concursul Naţional de Chimie „C.D. Neniţescu”. Concursul a avut trei secţiuni: chimie anorganică, chimie organică şi chimie combinată, fiind considerat cea mai serioasă competiţie în studiile chimiei, cu un grad mai ridicat de dificultate decât al Olimpiadei Internaţionale de Chimie. Pe lângă primul loc, Lucian a obţinut şi un premiu din partea Societăţii de Chimie din România, pentru cea mai bună lucrare. „Nu aş fi reuşit să ajung până aici fără profesorul Mariana Doicescu, care m-a pregătit. Mi-a dat cursuri, mi-a explicat teorii care nu credeam că îmi vor fi utile şi m-a ajutat foarte mult în pregătirea pentru această competiţie şi nu numai”, povesteşte Lucian. Până în acest an şcolar, tânărul a urmat cursurile Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu” (CNTV) din Târgu Jiu. „Anul ăsta m-am transferat la Constanţa. Aş fi vrut să fac acest lucru încă din clasa a IX-a, pentru că sunt anumite lucruri care mă leagă de Constanţa, dar eram prea mic şi nu am crezut că mă voi putea descurca singur”, a spus Lucian.

PREMIU SPECIAL AL PARLAMENTULUI EUROPEAN. Principalul motiv pentru care a ales Liceul Internaţional de Informatică îl constituie, potrivit adolescentului, predarea în limba engleză, care îi permite să se familiarizeze cu limba, precum şi competenţa cadrelor didactice care predau la această instituţie de învăţământ. Lucian a început să participe la olimpiadele de chimie din clasa a VII-a. De atunci şi până în prezent, la fiecare etapă judeţeană (din Târgu Jiu), Lucian a obţinut premiul I, iar la fazele naţionale ale competiţiei a obţinut menţiune. „Îmi place chimia, consider că este un mod de a înţelege ce se întâmplă în jur, să îţi dai seama, de exemplu, de ce răceşti, pentru că şi în acest caz este vorba despre reacţii chimice”, mai povesteşte Lucian. Printre cele mai mari performanţe obţinute se numără un premiu special acordat de Parlamentul European, în cadrul competiţiei „Eucoscola”, câştigat în februarie, pe vremea când încă mai era elev al CNTV din Târgu Jiu. „Echipa liceului a câştigat premiul I pe ţară şi am ajuns la Strasburg, unde s-a desfăşurat faza internaţională. Acolo am dezbătut un proiect de mediu în faţa europarlamentarilor. Grupa în care mă aflam a câştigat premiul I, iar eu am obţinut un premiu special din partea Parlamentului European”, spune Lucian. În prezent, tânărul se pregăteşte pentru lotul restrâns de chimie al României. În ceea ce priveşte planurile de viitor, Lucian intenţionează să urmeze fie cursurile Facultăţii de Chimie din cadrul centrului universitar Oxford, fie specializarea Biochimie Marină, în Honolulu.