Elev constănţean premiat la Washington

Pentru elevul Cristian Necula, din clasa a XII-a B a Liceului Internaţional de Informatică din Constanţa, pasiunea pentru literatură şi dorinţa de a ajuta la soluţionarea problemelor lumii moderne i-au adus recunoaşterea internaţională. Membru al Clubului de Literatură al Liceului Internaţional, moderat de prof. Mahmut Terci, tânărul a participat, la începutul anului, la un concurs de eseuri, organizat de Gulen Institute Youth Platform, din Houston, SUA, unde s-a întrecut cu peste 500 de elevi din 40 de ţări. În urma competiţiei, Cristian s-a clasat printre primii 30 din lume şi a ocupat locul II din Europa, motiv pentru care a fost invitat la Ceremonia de premiere ce a avut loc la Washington, în prima jumătate a lunii aprilie. „Excursia la Washington a fost una dintre cele mai splendide şi febrile experienţe pe care le-am trăit. Îmi este greu să exprim în cuvinte cât de mult mi-a plăcut şi singura mea dezamăgire este că nu voi putea să particip şi anul viitor, din moment ce termin liceul în câteva luni”, a spus elevul constănţean. Titlul eseului realizat de el este „National Security - both sides of the Spectrum”, în care a ales să răspundă la întrebarea „Cum se pot adapta imigranţii şi dacă e necesar ca locuitorii ţării gazdă să-şi ajusteze stilul de viaţă pentru a-i integra?”. Soluţia propusă de Cristian este adoptarea unei căi de mijoc, prin care imigranţii îşi pot păstra tradiţiile şi valorile culturale specifice, fără a se organiza, însă, în enclave separate, refuzând integrarea. De asemenea, poporul adoptiv trebuie să accepte diferenţele culturale ale acestora, să-i sprijine în a se integra, nepermiţându-le organizări separate. Unul din obiectivele concursului organizat de Gulen Institute Youth Platform este de a ajuta tinerii să definească probleme legate de pace şi armonie socială şi să găsească soluţii.