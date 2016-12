Elev de la „Ovidius”, calificat la Olimpiada Internaţională de Biologie

Numărul elevilor care nu obţin note de trecere la examenele din anii terminali creşte alarmant de la an la an! În ciuda acestei situaţii care trebuie să pună serios pe gânduri specialiştii din învăţământ, mai există totuşi o speranţă că unele generaţii vor constitui motive de mândrie pentru ţara noastră. Ei sunt elevii olimpici. Şi Constanţa are, an de an, reprezentanţi la cele mai importante competiţii şcolare organizate la nivel naţional. Unul dintre elevii constănţeni conştiincioşi care reuşesc performanţe de neegalat este şi Vlad Coşoreanu, în prezent elev în clasa a XI-a, la Liceul Teoretic „Ovidius”. El este deja cunoscut în rândul şcolarilor care studiază cărţile din scoarţă-n scoarţă, iar răsplata nu întârzie să apară. Materiile lui preferate sunt matematica, fizica, chimia şi biologia. Spre exemplu, în 2011, câştiga menţiune la Olimpiada Naţională de Fizică. Un alt premiu din palmaresul lui Vlad este şi locul I obţinut anul trecut, la Concursul Naţional de Fizică „Evrika\". Şi aceasta este doar o mică parte din premii. Elevul mărturisea, în 2009, că pasiunea pentru ştiinţele exacte a început în clasa a IV-a, când a participat la concursul „Cangurul”. El spunea că iniţial notele obţinute nu au fost prea bune, dar s-a ambiţionat şi, de la an la an, a obţinut rezultate mai bune. În clasa a VI-a, el s-a calificat la faza naţională a competiţiei şi, datorită acestei performanţe, a câştigat o tabără la Poiana Pinului. Aşa au început să apară roadele muncii sale. I-a plăcut să înveţe şi a continuat.

PREGĂTIRE CU PROFESORI UNIVERSITARI Anul 2013 i-a oferit ocazia să participe la Olimpiada Internaţională de Biologie, care va avea loc în iulie, în Elveţia. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Cristina Ivan, a declarat că Vlad face parte din lotul de patru elevi olimpici români care s-au calificat la olimpiada internaţională. „Elevul a fost pregătit de către prof. dr. Carmen Bucovală, iar în ultimele două săptămâni de către profesorii universitari de la Facultatea de Biologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a urmat programul de pregătire a lotului naţional de biologie”, a declarat purătorul de cuvânt al ISJ.