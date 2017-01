Elev desfigurat în bătaie de un coleg

TERORIZAT DE UN COLEG. Mama unui elev de clasa a zecea de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa, susţine că fiul ei este terorizat de luni de zile de un coleg de liceu care l-a bătut şi ameninţat în repetate rânduri. Femeia spune că se teme pentru siguranţa băiatului ei şi că nu-şi mai poate găsi liniştea... Coşmarul familiei Bădău a început în luna septembrie. „Pe data de 22 septembrie, după-amiază, la uşa clasei în care învaţă fiul meu, au venit doi elevi. Unul dintre ei, Cătălin C., elev în clasa a zecea, l-a chemat pe băiat pe hol, sub pretextul că vrea să-i spună ceva. Fără să bănuiască ce urmează să se întâmple, fiul meu a ieşit. Cătălin C. l-a întrebat de ce s-a legat de amicul lui, care se afla de faţă. Evident că Dragoş nu îi făcuse nimic acelui băiat. La un moment dat, din senin, Cătălin C. l-a împins în uşă pe fiul meu şi l-a lovit de mai multe ori cu pumnii în faţă şi în stomac. În altercaţie a intervenit şi elevul de clasa a noua, care l-a prins pe băiatul meu de gât şi a început să-l izbească cu pumnii în spate. Dragoş a ripostat şi, în încercarea de a potoli ploaia de lovituri care s-a abătut asupra lui, s-a smucit şi l-a izbit pe Cătălin C. în faţă, spărgându-i buza. Apoi, cei doi bătăuşi au plecat”, a declarat Vali Bădău, mama elevului agresat. Femeia spune că acesta a fost doar începutul conflictului, care a continuat câteva ore mai târziu, atunci când fiul ei a plecat spre casă. „De data aceasta, l-au aşteptat la ieşirea din liceu, lângă barul „Beta”. Erau Cătălin C. şi încă patru inşi, care i-au spus fiului meu că vor să-l conducă până la staţia de autobuz. Băiatul meu a încercat să scape, dar i-au spus că, dacă încearcă să fugă, îl vor prinde şi o să-i fie şi mai rău. L-au însoţit până la staţia de autobuz de lângă „Tomis Mall”, iar acolo Cătălin C. a început din nou să-l bată, în timp ce amicii acestuia priveau. După ce a scăpat, băiatul meu a luat un taxi şi a venit acasă”, povesteşte Vali Bădău.

SPITALIZAT. Mama elevului spune că totul a culminat două zile mai târziu, atunci când fiul ei a fost bătut atât de rău încât a ajuns pe patul de spital. „A treia oară l-au aşteptat pe strada Ştefan cel Mare, în faţa magazinului „Fresh Dobrogea”, unde fiul meu intrase ca să cumpere pâine. Erau vreo cinci inşi, din ce mi-a povestit el. L-au dus cu forţa într-un gang aflat în apropiere, acolo unde Cătălin C. a început din nou să dea în el. L-a bătut atât de rău, încât i-a rupt piramida nazală şi i-a spart arcada. Băiatul meu a fost internat în Spitalul Judeţean Constanţa. Certificatul medico-legal arată că a avut nevoie de 15 zile de îngrijiri pentru vindecarea leziunilor suferite. Fiul meu este cardiac şi, vă spun sincer, am ajuns să mă tem pentru viaţa lui”, a declarat Vali Bădău. Femeia a depus o plângere la Secţia 3 Poliţie, oamenii legii deschizând o anchetă în acest caz. Mama băiatului se declară nemulţumită de măsurile luate de conducerea CNMB. „Mai întâi s-a luat în discuţie mutarea disciplinară a agresorului la un alt liceu, dar apoi s-a renunţat. Tot ce a păţit cel care mi-a băgat fiul în spital a fost să se aleagă cu nota scăzută la purtare. M-a supărat, însă, faptul că fiul meu a avut, la rândul lui, nota scăzută la purtare, deşi nu a făcut nimic altceva decât să se apere”, a declarat Vali Bădău.

EXPLICAŢIE. În legătură cu acest subiect, directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară, a declarat: „La fiecare început de an şcolar există incidente de acest fel. Se află la o vârstă la care se mai întâmplă şi astfel de lucruri, mai ales că sunt băieţi şi mulţi dintre ei au o doză destul de mare de teribilism. Astfel de incidente sunt regretabile, iar noi facem tot posibilul pentru a le preveni şi pentru a-i îndrepta pe cei care greşesc. Când se întâmplă, suntem datori să luăm măsuri. Elevul care şi-a agresat colegul de liceu are nota 4 la purtare pe primul semestru, pentru ceea ce a făcut. S-a luat în discuţie şi posibilitatea de a fi mutat disciplinar la o altă unitate de învăţământ, dar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că liceele la care ne gândisem aveau toate locurile ocupate”, a declarat prof. Nicoară. Acesta a dat asigurări că se vor dispune măsuri mult mai dure în cazul în care astfel de incidente vor mai avea loc.