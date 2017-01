Elev eminent şi... cuţitar, la Colegiul Naţional Pedagogic

Violenţa din şcoli revine în atenţie după ce, în urmă cu o săptămînă, la Colegiul “Ion Bănescu” din Mangalia, o elevă eminentă a fost bătută în clasă de două colege pentru că a refuzat, în mod repetat, să chiulească de la cursuri. De această dată, incidentul a avut loc la Colegiul Naţional Pedagogic “Constantin Brătescu” din Constanţa, unde un elev eminent a adoptat o postură de agresor. Incidentul s-a petrecut luni, după încheierea cursurilor, în jurul orei 15.00, cînd Ilie Petre, elev în clasa a XI-a la matematică-informatică, a scos un cuţit cu lama de 30 de cm pentru a-l intimida pe colegul său dintr-a XII-a, la clasa de socio-uman, Alexandru Căpuşanu. Cel din urmă are la activ, după cum susţin profesorii, abateri disciplinare grave. Mai mult decît atît, colegii spun despre Căpuşanu că nu se bucură de o reputaţie prea bună şi că, de-a lungul timpului, a ameninţat mai mulţi elevi. Revenind la incidentul de luni, Ilie Petre susţine că a venit la cursuri cu cuţitul în ghiozdan tocmai ca urmare a faptului că a fost ameninţat de Căpuşanu. Pentru aplanarea conflictului dintre cei doi a fost solicitat sprijinul Poliţiei, iar un echipaj de la Secţia 3 a ajuns la timp la liceu, cînd “ostilităţile” încă nu se declanşaseră. Cazul a ajuns şi la urechile conducerii unităţii de învăţămînt, care a convocat Consiliul Profesoral. Cadrele didactice au propus formarea unei comisii de anchetă. “Această comisie va audia toate părţile implicate, inclusiv colegii celor doi şi pe părinţii acestora. Am trimis comunicări oficiale părinţilor, pentru a respecta procedura legală. Vinovatul va fi pedepsit, însă este mult prea devreme să ne pronunţăm care va fi decizia Consiliului Profesoral”, a declarat directorul Colegiului Pedagogic, Ana Maria Ciobotaru. Ea a mai spus că elevul Căpuşanu are note foarte mici şi de curînd a fost eliminat pentru o perioadă de cinci zile. “El nu s-a achitat de niciuna din datoriile pe care le-a avut pe timpul eliminării. Nu este un elev tocmai disciplinat şi nu s-a încadrat în standardele impuse de unitatea noastră de învăţămînt. Nu doresc să mă pronunţ decît după ce colegii mei vor cerceta cazul şi vor avea o imagine completă a ceea ce s-a întîmplat. Cert este că, pînă acum, niciodată nu am avut un caz de introducere a unei arme în şcoală”, a mai spus Ana Maria Ciobotaru.

Astfel de incidente sînt generate tocmai de regulamentele şcolare care sînt permisive şi poate că uneori mult mai “europene” decît cele din ţările care fac parte din Uniune. De exemplu, niciun cadru didactic nu are dreptul de a controla cu ce vin elevii la şcoală, astfel că, cel puţin teoretic, ei pot intra chiar şi cu o bombă în ghiozdan. Lipsa unei ţinute personalizate face foarte dificilă depistarea unei persoane din afara şcolii care se infiltrează printre elevi, iar lipsa unui sistem de monitorizare a incintei unităţii şcolare dă posibilitatea tranşării unor neînţelegeri, uneori, la modul cel mai sîngeros. Dacă, într-adevăr, Ilie Petre a fost ameninţat de colegul său mai mare, ar fi putut să se adreseze conducerii şcolii, ceea ce nu a făcut, probabil pentru faptul că nu i-ar fi garantat nimeni că dincolo de gardul instituţiei nu va deveni victima unei agresiuni. El a preferat să vină la şcoală cu ditamai cuţitoiul, ca să “îl sperie” pe Căpuşanu. Acest lucru îl costă însă pe elevul eminent un dosar penal, pe care i l-au întocmit poliţiştii pentru port ilegal de arme albe în spaţii publice.