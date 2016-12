Elev înecat

Un elev în vârstă de 14 ani, din judeţul Prahova, venit în tabără, a murit, ieri după-amiază, înecat, în staţiunea Costineşti. Oamenii legii spun că băiatul a plecat din tabăra din staţiunea Costineşti, împreună cu mai mulţi colegi, fără să-şi anunţe profesorii, care se odihneau în camere. Copiii au mers pe plaja din dreptul hotelului „Forum” şi, fără să ţină cont de steagul roşu, arborat de salvamari, au intrat în marea agitată. Din cauza valurilor mari şi a curenţilor foarte puternici, unul dintre ei nu s-a mai putut întoarce la mal. Colegii lui au încercat să-l salveze, dar nu au reuşit şi au început să strige după ajutor. Salvamarii au intervenit imediat dar, din nefericire, până să poată ajunge la copil, acesta a fost înghiţit de ape. Potrivit şefului salvamarilor din staţiunea Costineşti, Nicolae Coitu, băiatul a mers să se scalde într-o zonă neamenajată, în dreptul hotelului Forum. \"Noi am fost anunţaţi în jurul orei 14.00 şi am intervenit imediat. Marea este destul de agitată, dar cel mai rău este cu acei curenţi de fund, foarte puternici… din acest motiv am arborat drapelul roşu, care interzice scăldatul. Probabil că din cauza asta, copiii au mers să facă baie în mare într-o zonă neamenajată, ca să scape de salvamari\", a declarat el, adăugând că în zonă s-au deplasat două şalupe, cu patru salvamari şi doi scafandri, care au început imediat căutările copilului dispărut. Până ieri după-amiază, în jurul orelor 17.00, salvamarii nu reuşiseră să găsească trupul neînsufleţit al micuţului. \"Am cerut şi ajutorul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, pentru a suplimenta numărul de scafandri, dar, cum se lasă seara, căutările vor fi reluate mâine dimineaţă (luni - n.r.)\", a mai declarat Nicolae Coitu.