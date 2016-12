Elev mircist, cîştigător a două premii NASA

Are doar 16 ani, dar a obţinut deja numeroase premii la competiţiile internaţionale şi naţionale de fizică şi informatică. Este vorba de Ionuţ Alexandru Mihalcea, elev în clasa a X-a A (profil matematică - informatică) în cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) Constanţa. „Am început să particip la olimpiade din clasa a VI-a. Atunci am ajuns la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, unde am obţinut menţiune”, povesteşte Ionuţ. În clasa a VII-a, a participat la fazele naţionale ale olimpiadelor de Fizică şi Informatică, la ambele competiţii obţinînd menţiune. Seria participărilor la olimpiade a continuat şi în clasa a VIII-a, cînd a obţinut premiul III la Olimpiada Naţională de Fizică şi premiul II la Olimpiada Naţională de Ştiinţe pentru Juniori. După ce a fost declarat admis la CNMB, Ionuţ a început să se pregătească şi mai mult. Munca i-a fost răsplătită, adolescentul obţinînd premiul III la Olimpiada Naţională de Fizică şi menţiune la Olimpiada Naţională de Informatică. De asemenea, a cîştigat (împreună cu echipa din care a făcut parte), premiul I la concursul organizat de centrul Ames - NASA şi Marele Premiu al competiţiei organizate de centrul Houston - NASA. „În cadrul ambelor competiţii a trebuit să construim o staţie spaţială, dar, în timp ce la concursul organizat de centrul de cercetare Ames al NASA aveam mînă liberă în ceea ce priveşte realizarea acesteia, în competiţia organizată de centrul Houston - NASA ne-au fost impuse anumite condiţii pe care staţia noastră trebuia să le respecte”, explică Ionuţ. El a început pregătirea pentru aceste competiţii de la începutul clasei a IX-a şi a continuat pînă în această vară.

Baterist în timpul liber

Acum, după ce s-a odihnit în vacanţa de vară, este pregătit să o ia de la capăt, planurile pentru clasa a X-a fiind mai ambiţioase. „Aş vrea să cîştig Marele Premiu la amîndouă competiţiile NASA. Voi participa iar la Olimpiada de Fizică şi mă voi mai înscrie la o olimpiadă, însă, va trebui să mă decid la ce disciplină. Ţin să mulţumesc, în mod deosebit, profesorilor îndrumători care m-au ajutat cu pregătirea, atît în timpul liceului, cît şi în şcoala generală şi anume prof. Marieta Mincu de la Şcoala Generală nr. 29 Constanţa, prof. Violeta Zugravu de la Centrul de Excelenţă a Colegiului Comercial „Carol I” din Constanţa, care m-a ajutat cu pregătirea în şcoala generală şi prof. Ion Băraru (Fizică) şi prof. Daniela Răvoiu (Informatică) din cadrul CNMB. De asemenea, aş vrea să mulţumesc şi directorului CNMB, prof. Vasile Nicoară, precum şi directorului Şcolii Generale nr. 29, prof. Ana Mihu”, a precizat Ionuţ. În ceea ce priveşte timpul liber, hobby-ul preferat al adolescentului este muzica. El face parte dintr-o trupă în curs de formare „Blast”. „Încercăm să căutăm un loc în care să ne putem desfăşura, ceea ce este destul de dificil. Eu cînt la tobe. Pentru că ocupă destul de mult spaţiu şi pentru că sînt şi zgomotoase, nu pot cînta atît cît mi-aş dori”, povesteşte Ionuţ. Pe lîngă muzică, tînărul mai este pasionat şi de desen grafic, fotografie şi lectură. „Este un tînăr extraordinar. Avînd în vedere că a obţinut aceste rezultate în clasa a IX-a, aşteptăm cu nerăbdare să vedem care vor fi performanţele lui în acest an şcolar”, a declarat directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară.