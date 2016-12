Elev mircist, olimpic naţional la engleză

Rezultatele excepţionale obţinute de elevii constănţeni în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale dovedesc că, în ciuda unui sistem educaţional stufos, performanţele sunt posibile. Printre cei care au reuşit acest lucru se numără şi Mihai Condur, elev în clasa a XI-a A (profil matematică- informatică bilingv engleză) din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa. El a început să participe la olimpiade încă din clasa a IX-a. „Am participat mai mult la olimpiadele de Limba engleză, pentru că îmi place această materie”, îşi aminteşte Mihai. În clasa a IX-a, adolescentul a obţinut locul II la Olimpiada Naţională de Limba Engleză, precum şi menţiune la Olimpiada Judeţeană de Fizică. În clasa a X-a, Mihai a ocupat locul al treilea în cadrul Olimpiadei Naţionale de Limba Engleză. „În acelaşi an, am participat la concursul organizat de NASA Ames, unde am câştigat, împreună cu echipa din care am făcut parte, locul al treilea. Fiind la clasă de bilingv engleză, nu a trebuit să fac pregătire suplimentară pentru participarea la olimpiade. A fost de ajuns pregătirea pe care am făcut-o la clasă cu profesorul îndrumător Bianca Matei, din cadrul CNMB”, povesteşte Mihai.

• TEST SAT • Tânărul a dat examenul şi pentru obţinerea certificatelor lingvistice Cambridge. Mai mult, el intenţionează ca, în acest an, să dea şi testul SAT (echivalentul examenului de bacalaureat în SUA). Pentru acesta, Mihai va trebui să se pregătească la Limba engleză, Matematică, Fizică şi Istoria lumii, (ultimele trei discipline va trebui să le înveţe în limba engleză). Pentru a veni în ajutorul pregătirii pe care o face la şcoală, Mihai citeşte, în timpul iber, cărţi în limba engleză. „Mi se pare cel mai bun mod de a învăţa o limbă străină. Citind în limba respectivă, cu un dicţionar alături, înveţi altfel”, a declarat Mihai. Pe lângă susţinerea testului SAT, adolescentul se mai pregăteşte şi pentru participarea la faza judeţeană a Olimpiadei de Limba Engleză, care va avea loc după terminarea vacanţei de iarnă. Deşi ar fi vrut să participe şi la Olimpiada de Fizică, a trebuit să renunţe, deoarece această competiţie se desfăşoartă în aceeaşi perioadă cu Olimpiada la Limba Engleză. „Nu mi se pare corect să fie două olimpiade în acelaşi timp. Ar trebui gândit un alt mod de organizare, în aşa fel încât elevii să poată participa la toate concursurile, dacă doresc, nu să fie obligaţi să aleagă”, susţine Mihai. În ceea ce priveşte timpul liber, tânărul cântă la chitară bas în cadrul unei formaţii, chiar dacă alocă destul de puţin timp pentru repetiţii. Pe lângă muzică, tânărului olimpic îi mai place să citească, printre titlurile preferate numărându-se „1984”, „Portocala mecanică” şi „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. După absolvirea clasei a XII-a, Mihai doreşte să urmeze cursurile unei facultăţi de informatică. Printre opţiunile lui se numără Bucureşti, Anglia şi SUA.