Elev snopit în bătaie de profesoară la ora de fizică

O profesoară din localitatea Gîrliciu s-a ales cu dosar penal pentru comportament abuziv şi riscă să rămînă fără loc de muncă după ce, în urmă cu cîteva zile, a snopit în bătaie un elev de clasa a V-a, în timpul unei ore de fizică. Potrivit poliţiştilor, miercuri după-amiază, Luminiţa Răducan, de 32 ani, din comuna Gîrliciu, a reclamat că, marţi dimineaţă, fiu său, Marius Gabriel, de 12 ani, elev în clasa a V-a al Şcolii de Arte şi Meserii „Dumitru Gavrilescu”, din localitate, a fost bătut de profesoara Aspasia Antim, de 57 ani. „Am fost sunată de fiica mea, elevă în clasa a VI-a a aceleiaşi şcoli, care mi-a spus că Marius Gabriel a fost bătut de profesoara Aspasia Antim. M-am dus să văd cum se simte copilul şi l-am găsit ghemuit în bancă, plîngînd. Printre lacrimi el mi-a spus că a fost bătut de profesoară, pentru că ar fi spus despre ea că vine beată la ore. Copilul mi-a spus că în ziua precedentă nefericitului eveniment, profesoara s-ar fi dus beată la ore şi, de ameţită ce era, nici măcar nu a putut să-şi ţină cursurile”, a spus Luminiţa Răducan, mama copilului agresat. Elevul a fost transportat la Spitalul Hîrşova pentru îngrijiri medicale, după care a fost transferat la Spitalul Judeţean Constanţa, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral acut minor. Mama elevului bătut susţine că profesoara Antim ar mai fi lovit şi alţi şcolari. „Nu este pentru prima oară cînd această profesoară se duce beată la ore şi ia copii la bătaie. Anul trecut, fetiţa mea în vîrstă de 13 ani a fost bătută de aceeaşi profesoară, însă atunci am trecut incidentul cu vederea. Acum însă nu mai pot să înghit. O voi da în judecată şi sper că îşi va pierde dreptul de a profesa”, a adăugat Luminiţa Răducan. Fiul ei a povestit cu lux de amănunte coşmarul prin care a trecut. „Doamna profesoară a venit direct la mine, m-a luat de ureche şi m-a dus la tablă. Pînă să-mi dau seama ce se întîmplă, m-a lovit de mai multe ori cu capul de tablă, după care m-a trîntit pe catedră cu faţa în jos. Cu o mînă mă ţinea să nu fug şi cu cealaltă m-a lovit de mai multe ori în spate şi peste picioare. La un moment dat, am reuşit să scap din mîinile ei şi am vrut să fug, însă doamna Aspasia Antim mi-a pus piedică. M-am prăbuşit în faţa catedrei şi, pînă să fug în bancă, m-a lovit de mai multe ori cu picioarele în coaste şi peste braţe”, a relatat îngrozit elevul bătut. Potrivit conducerii şcolii, Aspasia Antim este profesor titular la disciplinele Fizică şi Chimie, dar în acelaşi timp preda şi Educaţie Tehnologică, Desen şi Muzică. Femeia în vîrstă de 57 de ani care ar fi trebuit să se pensioneze anul acesta, a terminat facultatea la Iaşi şi s-a mutat în localitatea Gîrliciu încă din anul 1972, iar de atunci a predat numai la şcoala din localitate. „Evenimentul petrecut la noi în şcoală a fost o surpriză neplăcută pentru mine. În trecut s-a mai întîmplat ca elevii să fie urecheaţi sau traşi de perciuni, însă astfel de evenimente nu au mai avut loc. Se pare că elevul bătut a avut dreptate atunci cînd a spus că profesoara era beată, iar aceasta din urmă va trebui să suporte consecinţele faptelor sale, care pot ajunge pînă la desfacerea contractului de muncă. Un raport privind cele întîmplate a fost trimis Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa şi, în viitorul apropiat, la nivelul şcolii se va întruni Comisia de Disciplină”, a declarat prof. Tudor Alexe, directorul Şcolii de Arte şi Meserii „Dumitru Gavrilescu”, din Gîrliciu. Cel mai probabil, cercetarea profesoarei va fi amînată, deoarece Aspasia Antim face parte din Comisia de Disciplină a şcolii şi trebuie înlocuită cu un alt cadru didactic. „În acest moment, poliţiştii desfăşoară o anchetă. Am vorbit cu directorul Şcolii de Arte şi Meserii Dumitru Gavrilescu, prof. Alexe Tudor, care ne-a comunicat că în şcoală se va întruni Comisia de Disciplină. Aceasta va ţine cont în aplicarea sancţiunilor de statutul cadrului didactic, art. 116, sancţiunile pornind de la observaţie scrisă, avertisment şi ,crescînd gradual, pînă la desfacerea contractului de muncă. Rezultatele investigaţiei interne ne vor fi comunicate în curînd”, a declarat consilierul de imagine al ISJ Constanţa, Anamaria Burada.