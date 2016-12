Elevă a Şcolii „Nicolae Tonitza”, premiată în Japonia

Elena Alexandra Zaharia, elevă în clasa a VI-a, la Şcoala „Nicolae Tonitza” din Constanţa, a cîştigat, în cadrul unui important Concurs Internaţional de Haiku organizat în Japonia, Premiul Muzeului Memorial Basho din Yamadera. La ediţia din acest an a evenimentului, pentru care s-au făcut înscrieri încă din primăvară, talentata adolescentă a participat cu două poeme, sub îndrumarea profesorului şi scriitorului Ion Codrescu. În urma deliberării juriului, unul din cele două poeme haiku scrise de Elena Alexandra Zaharia a fost premiat cu o importantă distincţie. Premiul constă în statueta care îl reprezintă pe cel mai mare poet de haiku din Japonia: Matsuo Basho. De asemenea, eleva constănţeancă a mai primit o diplomă în limba japoneză şi în limba engleză, prin care se certifică respectivul premiu.

Rezultatele Concursului Internaţional de Haiku din Japonia, la care au participat şi elevi constănţeni, au fost trimise de organizatori, zilele trecute, pe adresa Şcolii „Nicolae Tonitza”. Potrivit profesorului şi scriitorului Ion Codrescu, pachetul sosit din Japonia a mai inclus o scrisoare din partea organizatorilor şi o antologie bilingvă (japoneză şi engleză) cu cele mai reuşite poeme haiku trimise la acest concurs internaţional. În această antologie se mai află şi creaţiile altor elevi îndrumaţi de profesorul Ion Codrescu de la Şcoala „Nicolae Tonitza” din Constanţa: Vanessa Dobre, Alina Drăgulescu, Diana Gucea şi Gabriel Gîrghescu.

Ion Codrescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a declarat că acest premiu internaţional obţinut de eleva Elena Alexandra Zaharia este o mîndrie pentru Şcoala „Nicolae Tonitza”, spunînd că juriul a apreciat în mod deosebit juxtapunerea elementelor din poemul ei: natura, cu viaţa calmă, liniştită, a copilului şi tehnologia modernă - „Seară de iarnă/ Pisica toarce/ Lîngă computerul meu”. Emoţionată, fericita cîştigătoare a spus că a scris versurile în 10-15 minute, într-o inspiraţie de moment, mărturisind că este primul ei premiu pe care îl obţine.