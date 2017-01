Elevă accidentată în faţa liceului

O elevă a liceului constănţean „Carol I” a avut nevoie, ieri dimineaţă, de îngrijiri medicale, după ce a fost lovită de o maşină chiar în faţa instituţiei de învăţămînt pe care o frecventează. Lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) spun că accidentul s-a produs din vina adolescentei. Mihaela Arsene, de 18 ani, a traversat şoseaua prin loc nepermis şi fără să se asigure şi a fost acroşată de un autoturism marca Tico, înmatriculat CT 29 ACN, la volanul căruia se afla Bogdan Cătălui, de 19 ani. „Cred că aveam vreo 20 km/h. Aduceam pe cineva aici, la liceu şi mă pregăteam să opresc, cînd această fată a ţîşnit de pe trotuar în faţa maşinii, încercînd să traverseze strada în fugă. Pentru că a apărut atît de brusc în faţa maşinii, nu am avut timp să frînez sau să o evit şi am lovit-o. A fost rănită la picior, iar eu am luat-o în maşină şi am dus-o la spital”, a declarat Bogdan Cătălui, şoferul maşinii. Adolescenta a suferit răni uşoare şi nu a rămas internată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. În urma testării conducătorului auto cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.