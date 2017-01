Elevă din Constanţa, unică la nivel mondial!

Elevii constănţeni obţin deseori performanţe peste hotare, însă cea a tinerei Elif Memet, elevă în clasa a XI-a B a Liceului Internaţional de Informatică din Constanţa, este de neegalat. Potrivit consilierului de imagine din cadrul unităţii de învăţământ, Ioana Stochiţă, ea este singura elevă de liceu la nivel mondial acceptată la dezbaterile simulatorii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite - Harvard World Model United Nations. La acest eveniment, de obicei, în fiecare an aplică mii de studenţi şi sunt aleşi mai puţin de 40. Elif a avut curajul să depună o aplicaţie care a impresionat juriul. În plus, are un palmares impresionant în studiul ştiinţelor politice. Ea a participat la dezbaterea simulatorie organizată în perioada 17 - 21 martie, la Bruxelles, ca în fiecare an, de studenţi ai prestigioasei instituţii de învăţământ Harvard. Această conferinţă simulatorie se desfăşoară de 22 de ani şi în prezent are 2.200 de membri din peste 60 de ţări.

Totodată, Elif a spus că a activat în „International Rescue Comitee”, un ONG mondial, care ajută grupurile defavorizate din punct de vedere economic şi cultural. În acelaşi timp, a ales să se implice în simulările UNESCO şi Interpol, unde s-au dezbătut subiecte variate, de la traficul de organe, inegalitatea statelor Americii Latine, antreprenoriatul global, securitatea internaţională şi dezarmare, până la produsele modificate genetic. O altă reuşită a elevei de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, de data asta la nivel naţional, este obţinerea locului 4 la Concursul Naţional de Vorbire în Public în limba engleză, cu un discurs despre libertatea de alegere în Sistemul Educaţional din România.

CALIFICARE LA OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LECTURĂ O altă elevă merituoasă este şi Andra Răfoi, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”. În perioada 3 - 6 aprilie, ea a fost la Bistriţa-Năsăud, la etapa naţională a Olimpiadei Naţionale „Lectura ca abilitate de viaţă”, la care au participat 190 de elevi, şi a obţinut premiul al II-lea, calificându-se, totodată, la Olimpiada Internaţională de lectură, care se va desfăşura anul acesta, la Constanţa, în septembrie.