Elevă dispărută

Poliţiştii constănţeni încearcă să dea de urma unei eleve în vârstă de 15 ani, din Constanţa, care a dispărut de la domiciliu pe 20 octombrie şi de atunci nu a mai dat niciun semn de viaţă. Cel care a anunţat dispariţia a fost tatăl adolescentei, Cristinel Capbun. Oamenii legii spun că Luana Cristiana Capbun a plecat de acasă spre Colegiul Constantin Brătescu, din Constanţa, unde este elevă în clasa a IX-a, şi nu a mai revenit până în prezent. Adolescenta are 1,65-1,70 metri înălţime, 55-60 de kilograme, constituţie astenică, păr şaten închis cu şuviţe blonde, faţă ovală, ochi căprui, gură normală şi ten deschis. Luana Cristiana Capbun are un pearcing în buza superioară şi în buric, iar ca semne particulare, are o cicatrice pe lobul urechii stângi. În momentul dispariţiei ea era îmbrăcată cu o pereche de blugi, o bluză multicoloră, geacă de blugi, iar în picioare avea o pereche de cizme de culoare neagră. Persoanele care pot furniza informaţii despre acest caz sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliţie.