Elevă în clasa XII-a, calificată cu 10 la Olimpiada Naţională de Turcă

Mai multe olimpiade şi concursuri şcolare organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa s-au desfăşurat weekend-ul trecut. La acestea au participat peste 2.100 de elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, atât din mediul rural, cât şi din cel urban. 112 elevi care studiază limba maternă - turcă din Constanţa au luat parte la etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba Turcă, competiţie ce s-a desfăşurat la Colegiul „Kemal Atatürk” din Medgidia. Iată care sunt elevii care vor reprezenta Constanţa la faza naţională: Nur Huse, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” - 9,50 puncte, Melinda Ismail, clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Kemal Atatürk” - 9,50 puncte. La clasa a VII-a s-au clasat doi elevi cu acelaşi număr de puncte: Aybike Erdogan şi Bilghe Suliman, ambii de la Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” - 9,50 puncte. Apoi, la clasa a VIII-a - Meral Dilber E. Arslan, de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Ciocârlia - 9,30 de puncte, la clasa a IX-a - Melisa Demircan, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” - 9,60 de puncte, la clasa a X-a - Esra Gulen Demircan, de la Liceul Teoretic „Traian”, 9,65 de puncte, la clasa a XI-a - Ayda Iusuf, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, 9,40 de puncte, iar la clasa a XII-a - Alaa Alzaitri, de la Liceul Internaţional de Informatică Constanţa, cu 10,00 puncte. Eleva de clasa a XII-a care a obţinut nota maximă a mărturisit că în fiecare an a participat la olimpiadă şi a obţinut premii. „În fiecare an am dobândit experienţă. Mi-a fost destul de uşor să învăţ şi să obţin nota maximă”, a spus eleva. Potrivit inspectorului de specialitate pe limba turcă din ISJ, prof. prof. Icbal Anefi, în total, Constanţa va trimite la faza naţională 41 de elevi, mai mulţi decât Bucureşti şi Tulcea, pentru că are ponderea cea mai mare de elevi care studiază limba maternă turcă. „Am stabilit că toţi elevii de liceu şi cei de la a V-a şi a VI-a care au luat peste 8 şi toţi cei de la a VII-a şi a VIII-a care au obţinut peste 8,5 vor merge la naţională. Următoarea etapă se va derula în „Săptămâna Altfel”, din perioada 7 - 14 aprilie 2014, şi va fi organizată la Bucureşti”, a declarat inspectorul şcolar. Lista elevilor a fost afişată la Colegiul „Kemal Atatürk” din Medgidia, dar şi pe forumul ISJ (http://forum.isjcta.ro/).

Rezultate finale la Olimpiada „Universul cunoaşterii prin lectură”

O altă competiţie a fost şi Olimpiada „Universul cunoaşterii prin lectură”, aflată la cea de-a doua ediţie şi destinată elevilor din mediul rural. Organizatorii spun că, sâmbătă, 87 de elevi din judeţ au fost prezenţi la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, coordonaţi de 30 de cadre didactice din comisia de organizare şi desfăşurare a competiţiei şcolare. Ieri a fost programată depunerea contestaţiilor şi doar doi elevi au dorit recorectarea lucrărilor. Însă reevaluarea tezelor nu a influenţat rezultatele iniţiale. Astfel, elevii calificaţi pentru etapa naţională sunt: Maria Cazacu, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială nr. 2 Plopeni - 91 de puncte, Georgiana Elena Stîngă, clasa a VI-a, Liceul Tehnologic Ciobanu - 90 puncte, Irina Diana Ştefan, elevă în clasa a VII-a la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” 23 August - 92 de puncte şi Maria Tocariuc, elevă în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” - 92 de puncte. Inspectorul şcolar de specialitate pentru limba şi literatura română, prof. Cristina Ivan, a declarat că etapa naţională va avea loc între 30 aprilie şi 1 iunie, la Suceveni, judeţul Galaţi. Totodată, s-au desfăşurat etape locale ale mai multor competiţii şcolare: Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane - la care au participat 156 de elevi şi s-au implicat 112 cadre didactice, Olimpiada de Religie - 702 elevi participanţi şi 75 de cadre didactice implicate, Olimpiada de Limba Engleză - 600 de elevi de liceu din 20 de unităţi de învăţământ şi 48 de profesori mobilizaţi. În plus, pentru concursul interdisciplinar „Cultură şi spiritualitate românească”, desfăşurat la Şcoala nr. 33 „Anghel Saligny”, s-au prezentat 87 de elevi, iar 28 de cadre didactice au fost prezente în comisia de organizare şi desfăşurare a competiţiei.