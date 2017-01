Elevă mircistă, olimpică naţională la franceză

Participă la olimpiade din clasa a VII-a şi îi place să scrie poezie şi proză, deşi urmează cursurile Colegiului Naţional „Mircea Cel Bătrîn” (CNMB) Constanţa, la profilul matematică-informatică. Este vorba de Cristina Fediuc, de 17 ani, elevă în clasa a XII-a B la CNMB, la profilul matematică-informatică bilingv Franceză. „Am început să particip la olimpiadele de limba franceză încă din clasa a VII-a. Atunci am luat locul doi la faza judeţeană. În clasa a VIII-a am luat locul I, dar la faza naţională se participă numai începînd cu clasa a IX-a, aşa că nu am mers mai departe”, povesteşte Cristina. În clasa a XI-a a obţinut iar primul loc la faza judeţeană, putînd astfel să participe la Olimpiada Naţională de Limba Franceză, unde a ocupat locul II. Seria participărilor la faza naţională a competiţiei a continuat în clasa a X-a, cînd a obţinut prima menţiune. Dorind mai mult, Cristina s-a înscris şi anul şcolar trecut (2009-2009) la olimpiadă. „Faza judeţeană a avut loc pe 14 martie 2009 şi am luat iar premiul I. Pentru că avea puţin timp la dispoziţie pînă la desfăşurarea fazei naţionale (aceasta a avut loc în mai, la Arad), pregătirea a fost intensă. Profesorul nostru îndrumător, Olivia Frenţu, obişnuia să spună „Ne vedem mîine de la 9.00 la 14.00”, îşi aminteşte Cristina. Pregătirea a dat însă roade. Cristina a ocupat locul I la Olimpiada Naţională de Limba Franceză.

Poezii în franceză, proză în română

Tot în clasa a XI-a, ea a participat şi la un Concursul Internaţional de Poezii „Marco&Alberto Ipolito”, organizat de Federaţia Naţională a Profesorilor din Italia. În cadrul acestei competiţii, concurenţii trebuie să trimită trei poezii scrise în limbi de circulaţie mondială. Cristina a trimis trei dintre poeziile sale, scrise în limba franceză. Numele autorilor nu au fost cunoscute, ele fiind sigilate. Cîştigătoare a fost desemnată poezia „Fără arme” a Cristinei. „După desfăşurarea concursului, m-am întîlnit cu unul dintre organizatori, care mi-a spus că o altă poezie ocupase, iniţial, locul II. Deci, practic, am cîştigat atît locul I, cît şi II. Dar, pentru că nu se putea ca un singur autor să ocupe două locuri, au oferit locul II poezie de pe următoarea poziţie”, afirmă Cristina. Adolescenta scrie poezii din clasa a IX-a. Uimitor este faptul că le scrie direct în limba franceză. „Toate poeziile mele sînt în limba franceză. Proză scriu în limba română, dar poeziile le scriu numai în franceză”, povesteşte ea. În ceea ce priveşte planurile de viitor, deocamdată doreşte numai să treacă cu bine de examenul de bacalaureat. După aceea, se va înscrie la Academia de Studii Economice din Bucureşti, la specializarea Administrarea Afacerilor Limbi străine, secţiunea Limba Franceză. După ce va termina facultatea, intenţionează să urmeze şi un master, în străinătate.