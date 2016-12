Eleve din Belgia, în vizită la Cumpăna

Chiar dacă nu are ieşire la mare, comuna Cumpăna are mai mulţi vizitatori decât au multe alte comune cu potenţial turistic ridicat. Totul este posibil în urma parteneriatelor încheiate de administraţia locală cu alte primării din ţară şi străinătate. Nu trece o săptămână fără ca la Cumpăna să nu ajungă un grup de elevi de prin vreo ţară cu care Primăria s-a înfrăţit ori a încheiat fel de fel de parteneriate. Aşa ceva se întâmplă de obicei vara, când copiii se pot bucura de plaja care se află la doar câţiva km de Cumpăna, dar şi iarna sau primăvara, când administraţia locală organizează tot felul de evenimente. Nu doar elevii se bucură de aceste excursii, ci şi profesori, părinţi ori reprezentanţi ai administraţiilor locale care însoţesc elevii. Aşa se face că, de două săptămâni, Primăria a început să găzduiască, pe rând, mai multe grupuri de elevi. Deja au ajuns la Cumpăna două grupuri de peste 150 de elevi din Republica Moldova, un altul format din peste 100 de elevi din şase comune din ţară şi încă unul format din 16 fete din provincia Namur - Belgia. Şi pentru că vorbim de mai mulţi elevi care au ajuns în comuna constăţeană, iar Primăria nu le putea asigura cazare tuturor în localitate, tinerii au fost cazaţi şi în tabere, şi la un hotel de pe litoral. Fetele belgiene au ajuns la Cumpăna săptămâna trecută, în cadrul proiectului „Tineri pentru România“, şi vor pleca la sfârşitul acestei săptămâni, după cum spun reprezentanţii administraţiei locale. Ele au fost cazate la after school-ul din Cumpăna, însă petrec foarte puţin timp acolo. Motivul? Sunt antrenate în tot felul de activităţi alături de fete din Cumpăna, merg în excursii, la plajă şi nu prea au timp de pierdut.