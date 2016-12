Eleve mirciste reprezintă Constanța la Paris, la concursul ”Penița de aur”

Trei eleve de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) vor reprezenta Constanța la Paris, fiind calificate în faza internațională a concursului ”Plume d'Or” - ”Penița de aur”. Andreea Poenaru, elevă în clasa a XI-a, Georgiana Emilia Enache, clasa a XII-a, și Cătălina Ioana Naum, clasa a X-a, au fost premiate cu locurile I, II și III la etapa regională a competiției. ”Nu mă așteptam să câștig acest premiu și nu pot să spun că m-am pregătit în mod special pentru acest concurs. Mi-a plăcut din clasa a V-a limba franceză”, a spus câștigătoarea premiului I, Andreea Poenaru. Colega sa Cătălina Naum, cea care a obținut premiul al III-lea la concursul ”Plume d'Or”, a spus că participă de mică la concursuri, pentru că este o fire competitivă. ”Sunt atrasă de științele exacte: chimie, biologie și fizică, dar și de limbile străine. Eu nu am luat mereu premii, dar de fiecare dată am învățat din greșeli și la următoarea competiție am obținut rezultate mai bune. Anul trecut, de exemplu, am participat la același concurs și am obținut mențiune, iar acum am luat locul III”, a spus Cătălina. Câștigătoarea locului al II-lea, Georgiana Emilia Enache, a explicat că în cadrul concursului a avut de răspuns unei serii de întrebări de gramatică, vocabular, dar și unor întrebări de cultură generală despre Franța, dar și de redactat un eseu prin care să răspundă la întrebarea ”Ați putea să renunțați la viața în societate?”. ”Nu mi s-au părut grele subiectele, dar încă din clasa a IX-a particip la competiții și olimpiade de limba franceză. Am o pasiune pentru limbile străine. Îmi doresc să studiez mai departe relații economice internaționale și cred că limbile străine mă vor ajuta”, a spus Emilia.

PRIMELE TREI LUCRĂRI, JURIZATE LA PARIS La concurs au participat aproape 50 de elevi de la CNMB, Liceul Teoretic ”G. Călinescu” și Liceul Teoretic ”Ovidius”. ”Am premiat elevii care s-au remarcat la concursul internațional ”Plume d'Or”. În cadrul acestui concurs, Alianța Franceză oferă premii la etapa regională, iar cele mai bune trei lucrări sunt trimise la Paris pentru ca subiectele de creație să fie jurizate de comisia internațională. Anul trecut am avut o elevă din Constanța care s-a clasat în primii 20 de concurenți la etapa internațională”, a precizat președintele Alianței Franceze Constanța, Ileana Meheleanu. Aceasta a adăugat că premierea finală va avea loc pe 14 iulie, de ziua Franței, după ce se vor afla rezultatele de la faza internațională. De asemenea, la același concurs, eleva Alexandra Maria Ispas (clasa a X-a la CNMB) a câștigat premiul special din partea Alianței Franceze Constanța, pentru rezultatele obținute. Mențiuni au primit elevele Ioana Popescu (CNMB), Ailin Seit - Amet (CNMB), Teodora Papuc (Liceul Teoretic ”Ovidius”) și Sorana Gheorghiade (CNMB). Tot ieri au fost premiați și câștigătorii concursului ”Les dix Mots 2015” pentru secțiunile gimnaziu și liceu.