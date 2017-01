Elevele care au snopit în bătaie o colegă de clasă, pedepsite cu… scăderea notei la purtare?!

În condiţiile în care învăţămîntul românesc se zbate în mediocritate, deşănţare şi, implicit, rezultate slabe la învăţătură, cazul elevei Cristina Georgiana Ciobotea de la Colegiul "Ion Bănescu" din Mangalia care a fost bătută cu sălbăticie vineri de două colege, în sala de clasă, a atras atenţia opiniei publice care solicită exmatricularea agresoarelor. Reamintim că eleva Cristina Georgiana Ciobotea este elevă în clasa a XI-a E şi, în urma “tratamentului” aplicat de colega sa Corina Catargiu, asistată de Violeta Georgiana Oneci, a fost internată în Spitalul Municipal Mangalia. În ceea ce priveşte contribuţia Violetei Georgiana Oneci, Comisia de anchetă din cadrul unităţii şcolare a stabilit că aceasta i-a pus în cap faţa de catedră Cristinei, pentru ca prietena ei sa să o poată “burduşi” pe motiv că în urmă cu o săptămînă nu a chiulit cu toată clasa şi, deci, nu este o bună colegă. Faptul că Georgiana Ciobotea vine la şcoală să înveţe şi nu vrea să chiulească a făcut ca ea să fie exclusă din rîndul bunilor colegi, aşa că eleva Corina Catargiu s-a bazat pe faptul că va beneficia de complicitatea celorlalţi şi că acest caz nu va ajunge la urechile niciunui profesor. Conflictul între Cristina Georgiana Ciobotea şi restul clasei era mai vechi pentru că eleva, care are rezultate foarte bune la învăţătură, nu era o “bună colegă” din moment ce nu le dădea celorlalţi să copieze. În plus, ea nu şoptea şi era “tocilară” şi chiar vine la liceu ca să înveţe, nu să facă parada modei sau să discute despre ultimele mărci de cosmetice. De altfel, Colegiul “Ion Bănescu” din Mangalia nu are o reputaţie prea bună din cauza unor acte de violenţă gratuite, iscate din motive puerile. Cazul de la Mangalia a ajuns în atenţia Inspectoratului Şcolar Judeţean care a monitorizat situaţia. “Combaterea violenţei în şcoli este o prioritate naţională la care trebuie să participe toţi factorii implicaţi în procesul de educaţie: şcoală, familie, societate. Avem o reţea judeţeană cu peste 500 de unităţi şcolare şi de aceea sîntem sprijiniţi în demersurile noastre de Comitetele de părinţi şi de Consiliul Judeţean al Elevilor. În ceea ce priveşte cazul de la Mangalia nu ne putem substitui Consiliului Profesoral care are de soluţionat această situaţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru învăţămîntul preuniversitar. Conform acestui regulament, toţi elevii au drepturi şi nu putem depăşi cadrul legal, deşi pentru actele de violenţă nu există nicio scuză. Nu putem să ne depăşim atribuţiile, cadrul juridic sau competenţele”, a declarat inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Narciz Amza.

Consiliul profesoral a sancţionat toată clasa

Comisia de anchetă a Colegiului "Ion Bănescu" a finalizat ieri ancheta, părinţii elevilor implicaţi au fost chemaţi la şcoală, iar cazul a fost supus dezbaterii Consiliului Profesoral. După discuţii îndelungi s-a dat verdictul: “Corpul profesoral nu a considerat că exmatricularea constituie o soluţie. S-a avut în vedere că aruncîndu-i pe stradă pe aceşti adolescenţi s-ar putea ca răul făcut să nu mai poată fi îndreptat. La sfîrşitul dezbaterilor verdictul a fost mutarea disciplinară a Corinei Catargiu şi scăderea notei la purtare cu cinci puncte, în timp ce, pentru complicitate, Violeta Georgiana Oneci va fi exmatriculată pentru trei zile şi va avea nota 6 la purtare. Nici colegii Cristinei Ciobotea nu au scăpat de sancţiuni. Pentru că au tăinuit incidentul şi nu au intervenit pentru stingerea conflictului, toţi au primit mustrare scrisă şi li s-a scăzut nota la purtare cu un punct. Problema de fond nu este însă pedeapsa primită de fiecare dintre cei implicaţi, ci insecuritatea din şcolile româneşti unde copiii sînt trimişi ca să înveţe sub supraveghere şi nicidecum ca să ajungă la spital sau, Doamne fereşte, la morgă. Chiar şi în condiţiile cayului de faţă, unde toată clasa a fost sancţionată, este clar că această măsură din partea şcolii nu face decît să adîncească conflictul dintre eleva premiantă ajunsă pe patul de spital şi “bunii ei colegi”. Nu întîmplător, Cristina Georgiana Ciobotea nu a vrut să spună numele celor care au bătut-o, conştientă fiind că va fi şicanată în continuare. “Nu se va întîmpla aşa ceva. Evenimentul va fi prelucrat la toate clasele, de altfel va fi un studiu de caz care va fi supus atenţiei tuturor elevilor. Am luat legătura şi cu poliţiştii de proximitate care ne vor sprijini în acestă acţiune şi, în plus, vom monitoriza atent situaţia şi atmosfera din clasa a XI-a E. Încă nu s-a stabilit unitatea şcolară la care va fi mutată disciplinar eleva care a primit această sancţiune, este o chestiune tehnică care va fi stabilită în cel mai scurt timp. Această întîmplare este o palmă pentru liceul nostru, sperăm să nu mai avem parte de astfel de evenimente nedorite”, a declarat directorul unităţii, Camelia Boboc. Poliţiştii din Mangalia s-au autosesizat în acest caz şi au declanşat o anchetă, încadrarea juridică a faptei urmînd să fie făcută în funcţie de rezultatul certificatului medico-legal, în cazul în care victima va depune plîngere. Pînă ieri, la Poliţia Mangalia nu fusese înregistrată nicio plîngere din partea Cristinei Ciobotea şi nici din partea părinţilor ei.