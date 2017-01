Elevi britanici, victime ale unei escrocherii

Aproximativ 350 de elevi britanici au afirmat că au fost victime ale unei escrocherii, explicînd că au plecat în Germania pentru a asista la un meci de la Cupa Mondială, dar au rămas fără bilete şi au fost nevoiţi să urmărească partida la televizor. Aceşti elevi, cu vîrste cuprinse între 11 şi 15 ani, din diferite oraşe engleze, au plecat în Germania prin intermediul agenţiei Activ4. Douăzeci şi trei de elevi de la liceul Mayville din Portsmouth s-au deplasat la Koln, unde ar fi trebuit să asiste, sîmbătă, la partida Cehia - Ghana. Însă în ultimul moment elevilor li s-a explicat că nu mai sînt bilete disponibile şi că trebuie să plece la Frankfurt, pentru a vedea meciul Portugalia - Iran. După cîteva ore, elevii au aflat că nici pentru această partidă nu mai erau disponibile bilete.

"Firma noastră şi clienţii noştri au fost victime ale unei escrocherii internaţionale vizînd biletele pentru Cupa Mondială. Poliţia britanică şi cea din Germania au fost alertate imediat şi din cîte ştim au deschis anchete legate de acest caz", a declarat un purtător de cuvînt al Activ4. Firma britanică, specializată în vacanţe cu caracter sportiv, ar fi trebuit să obţină biletele de la o altă societate, Tickets Fot All, care are sediul în localitatea Swanley, din sudul Angliei. Tickets For All nu este inclusă pe lista firmelor locale. Potrivit profesorului de sport de la liceul Mayville, James Collins, Activ4 ar fi încasat 92.800 de euro de la cei 350 de elevi. Collins a precizat că nu ştie dacă biletele au fost furate sau pur şi simplu nu au existat.