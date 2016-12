Elevi care duc tradițiile românești peste hotare

Mai mulți elevi ai Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” (CNARM) din Constanța vor promova tradițiile și muzica românească în străinătate în cadrul mai multor acțiuni cultural-artistice, precum Olimpiada Internațională de Limbă Turcă - secțiunea muzică, Gala Culturală Româno-Turcă și Festivalul Internațional de Limbă și Cultură ”Culorile lumii”. Totul are loc în baza unui protocol de colaborare cu Școala ”Spectrum” din Constanța și cu Fundația ”Lumina”, semnat în urmă cu trei ani, ce are ca scop efectuarea de activități cultural-artistice în comun și promovarea limbii și culturii turce și românești în rândul elevilor români și nu numai. Din luna martie şi până în mai, elevii de la CNARM vor îmbrăca portul naţional românesc şi vor interpreta câte o piesă din repertoriul românesc de muzică uşoară în cadrul festivalului ”Culorile lumii”, după cum urmează: Iulia Cătăloi - clasa a X-a, la Bishkek, Kîrgîztan (14 - 22 martie), Andrei Bănuţă - clasa a X-a, Dar Es Salaam, Tanzania (18 - 25 martie), Delia Marinciu - clasa a XI-a, la Maputo, Mozambic (25 - 30 martie), Mădălina și Cătălina Postolache - clasa a XI-a, la Paris, Franţa (8 - 14 aprilie), Livia Strinoiu - clasa a IX-a, la Dakar, Senegal (22 - 26 aprilie), Georgiana Chiriţă - clasa a XI-a, la Addis Abeba, Etiopia (12 - 16 mai), Denis Done - clasa a XI-a, Melbourne, Australia (1 - 8 iunie). Elevele Georgiana Neagu şi Livia Strinoiu au participat și la Olimpiada Internațională de Limba Turcă, etapa naţională, obținând două premii importante, respectiv medalia de aur și menţiune. Cele două urmează să fie premiate într-un cadru festiv, pe scena Sălii Palatului, la Gala Culturală Româno-Turcă, pe 3 aprilie, urmând ca festivitatea de premiere să aibă loc și pe scena Casei de Cultură din Constanţa, pe 5 aprilie. Georgiana Neagu va reprezenta România la faza internațională a olimpiadei, în perioada 23 - 25 mai. ”Elevii menţionaţi mai sus vor lua şi ei parte la Gala Culturală, însă merită să îi amintim, pe lângă aceştia, şi pe ceilalţi elevi ai CNARM care vor mai participa la această activitate cultural-artistică: Alexandru Băluţă, Bianca Poenaru, Alexandra Lazăr, Gabriela Năstase. Toți aceștia au legat o frumoasă prietenie cu elevii şi cu profesorii Școlii ”Spectrum” din Constanţa și cei ai Liceului Internaţional Constanţa”, se precizează într-un comunicat al instituției de învățământ. Pe lângă talentul lor artistic nativ, aportul deosebit în pregătirea muzicală a acestor elevi și în îndrumarea lor pe plan artistic aparţine în mare măsură profesorului coordonator Maria-Roxana Băluţă, profesor de canto la CNARM și reprezentantului părţii turce, Tolga Ozkabakci.