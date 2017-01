Elevi constănțeni premiați cu argint la Cupa DHS

Cele mai bune echipe de bicicliști din 19 județe au participat duminică, 20 iulie, la a V-a ediție a Cupei DHS, care s-a desfășurat la Constanța. În etapa națională, județul Constanța a fost reprezentat de elevii Școlii Gimnaziale nr. 16, care au obținut la faza județeană locul I, calificându-se pentru a cincea oară în faza națională a competiției. Echipajul a fost format din elevii Andreea Vorogneagă, Andrei Ciobanu, Teodora Cătălui și Andrei Vasile, care sub coordonarea prof. Veronica Nistoroiu au obținut locul al II-lea și medalia de argint în etapa națională a Cupei DHS. ”Rezultatele obținute se datorează și fostului director, prof. Enache Damu, care, deși este pensionar, vine voluntar la școală și se ocupă de pregătirea acestor elevi care aduc an de an mândrie școlii”, a precizat prof. Nistoroiu.