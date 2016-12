Elevi constănţeni pe podiumuri internaţionale

Constanţa se mândreşte cu numeroşi elevi care au obţinut locuri importante la olimpiade şi concursuri naţionale, dar şi internaţionale. Există profesori care susţin performanţele tinerilor şi îi sprijină pentru a obţine rezultate cât mai bune. La Şcoala Gimnazială „Spectrum” din Constanţa a avut loc, ieri, o gală de premiere a tuturor copiilor din unitatea de învăţământ care au obţinut premii importante la competiţii în perioada 2013 - 2014. „Şcoala noastră are elevi minunaţi, dornici să înveţe cât mai mult şi să facă performanţă. Alături de profesori, îi susţinem şi îi ajutăm să realizeze tot ce îşi propun”, a spus directorul instituţiei, Alina Dumitraşcu. Şcoala a avut reprezentanţi şi la concursul NASA Space Contest, desfăşurat la Los Angeles, de la care echipa participantă, formată din şase elevi din clasele a VIII-a şi a VII-a (Busra Bittar, Alessandra Cionca, Călin Clichici, David Cristocea, Filip Grecu, Nicolas Iliescu), s-a întors cu un onorabil loc III. „Am participat pentru prima dată la acest concurs şi a fost o experienţă minunată. O să participăm şi la anul, pentru că dorim să obţinem premiul I”, a spus Busra Bitter, elevă în clasa a VIII-a A. Şcoala se mai mândreşte cu numeroase premii, precum cinci medalii de aur, şase de argint şi şase de bronz la concursul Infomatrix - etapa internaţională, secţiunea robotică. De asemenea, la concursul I-Sweep (inginerie), desfăşurat la Houston, Texas, cele două eleve participante, Andrei Sorina (cls. a VII-a C) şi Celia Oprea (cls. a VII-a C) au obţinut două medalii de onoare. Şi de la concursul internaţional de IT Ebiko, desfăşurat la Ankara, Turcia, Maria Ianc, Yasin Ibraim, Călin Clihici şi Nicolas Iliescu, elevi în clasa a VI-a A, s-au întors acasă cu patru medalii de bronz. „La concurs au participat 40 de ţări şi doar trei şcoli din România s-au calificat la etapa internaţională, printre care am fost şi noi. Mi-aş dori să devin regizor de film sau să prelucrez imagini pentru film”, a spus Nicolas Iliescu, elev al clasei a VI-a A.