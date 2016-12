Elevi constănţeni, pregătiţi în Polonia

Conducerea Colegiului Tehnic de Marină „Al. I. Cuza” din Constanţa, derulează, în acest an şcolar, proiectul „Mobilitate pentru o bună inserţie profesională pe piaţa europeană a muncii în domeniul IT”, ce are ca scop facilitarea accesului elevilor constănţeni la piaţa muncii din UE. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul sectorial „Leonardo da Vinci”, în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. În cadrul acestuia vor participa 15 elevi din clasele a XII-a la specializarea Tehnician operator tehnică de calcul, din liceele constănţene. Pentru selecţia grupului ţintă va fi organizat, pe 25 octombrie, în incinta Colegiului Tehnic de Marină, un concurs. Printre criteriile de selecţie a candidaţilor se numără şi competenţele profesionale în domeniul IT, dovedite în proba practică, media generală în anul şcolar 2011-2012, starea de sănătate, competenţele lingvistice de comunicare în limba engleză, nivelul de educaţie şi conduita morală (în acest caz fiind nevoie de o recomandare din partea dirigintelui de la clasă). De asemenea, candidaţii vor susţine probe scrise şi practice pentru determinarea competenţelor profesionale şi a celor lingvistice şi un interviu în care vor trebui să-şi motiveze intenţia de-a participa la proiect. Candidaţii selectaţi vor susţine stagiul de pregătire practică în centrul de formare „Centrum Kształcenia Praktycznego” din Polonia, în perioada 11 - 31 martie 2013.