Elevi constănţeni, premiaţi pentru creativitate

Organizatorii Tîrgului de Ambient Interior şi Exterior - TIM, AB Plus Events, organizat în perioada 6 - 9 noiembrie, au premiat creativitatea elevilor Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria“ Constanţa. Tinerii artişti s-au înscris în concursul de design lansat de către organizatori, „Amenajarea unei camere de adolescent“, cu 27 de proiecte. O comisie de specialitate a analizat lucrările elevilor şi le-a premiat pe cele mai originale. Astfel, premiul I a fost cîştigat de Luciana Cuciovan, iar premiul al II-lea a fost obţinut de Ovidiu Cristea. În cadrul Tîrgului de Ambient Interior şi Exterior TIM a fost organizată şi o expoziţie de fotografie, în cadrul căreia tinerii şi-au exprimat creativitatea, avînd ca suport diverse materiale avangardiste: draperii, mătăsuri sau chiar tapet. Organizatorii au premiat cea mai bună fotografie din cadrul expoziţiei, iar premiul i-a revenit elevului Ovidiu Cristea, din clasa a XII-a. „Nu mă aşteptam să iau două premii, am muncit la proiectul de design, o cameră de adolescent. Mă bucur că munca mea nu a fost în zadar. Am cîştigat cu acest proiect de efect, un fel de mansardă, o combinaţie între retro şi modern“, a declarat Ovidiu Cristea. Elevii care au participat la cele două manifestări au fost coordonaţi de profesorul şi designerul Constantin Grigoruţă.