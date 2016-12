Elevi constănţeni, viitori oameni de afaceri

Prima ediţie a concursului „Adaptarea adolescenţilor la mediul de afaceri”, organizat de conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice (FSE) din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, şi-a desemnat câştigătorii. Competiţia, care s-a adresat tuturor liceenilor din judeţul Constanţa, a fost structurată pe două secţiuni, respectiv „Criza economică în imagini” şi „Cel mai bun plan de afaceri”. Potrivit organizatorilor competiţiei, la secţiunea „Cea mai bună idee de afaceri” au fost desemnate câştigătoare proiectele „FE CRAZY PARTY 1003 SRL” (locul I) de la Grup Şcolar Economic „Virgil Madgearu“ Constanţa, reprezentată de elevele Diana Nicoleta Mînzală şi Iuliana Ion, sub coordonarea prof. Viorica Bucur, „FE INESS SRL” (locul II) de la Grup Şcolar Economic „Virgil Madgearu“ Constanţa, reprezentată de elevele Aurelia Tănase şi Georgiana Andreea Gavrilă, sub coordonarea prof. Aurelia Năstase şi „FE TOPWOOD&SERVICE SRL” (locul III), de la Colegiul Comercial „Carol I“ Constanţa, reprezentată de elevii Gabriel Chitic şi Cristina Tănase Stretică, sub coordonarea prof. Anghelina Dudan. A mai fost acordată o menţiune, pentru proiectul „FE COLOUR DESIGN 2307 SRL”, de la Grup Şcolar Economic „Virgil Madgearu“ Constanţa, reprezentată de elevele Laura Feteanu şi Roxana Loredana Piciu, sub coordonarea prof. Viorica Bucur. La secţiunea „Criza economică în imagini au fost desemnate câştigătoare proiectele „Montaj foto” (locul I), realizat de Bianca Tofănel, de la Colegiul Economic Mangalia, sub coordonarea prof. Alina Voiculescu, „Savoarea culorii verzi” (locul II), realizat de Diana Milea şi Andreea Tudorache, de la Grup Şcolar Economic „Virgil Madgearu“ Constanţa, sub coordonarea prof. Silvia Samara şi „Renaşterea în imagini” (locul III), realizat de Gabriela Lăcătuş şi Roxana Barbieru, de la Grup Şcolar Economic „Virgil Madgearu“ Constanţa, sub coordonarea prof. Mariana Ştefănescu. Şi la această secţiune a fost acordată o menţiune, pentru proiectul „Criza schimbă vieţi”, realizat de Cosmin Gherasim, de la Colegiul Comercial „Carol I“ Constanţa, sub coordonarea prof. Anghelina Dudan.