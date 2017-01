Elevi de-a V-a, masă de manevră electorală a liberalilor

O duzină de persoane de vîrsta a treia au depus ieri cîte două garoafe roşii în faţa Primăriei Constanţa şi au aprins cîte o lumînare, într-o acţiune prin care, conform afirmaţiilor participanţilor, s-a dorit să se atragă atenţia autorităţii locale asupra problemei animalelor fără stăpîn şi să se comemoreze moartea fetiţei de 6 ani care şi-a pierdut viaţa în urmă cu două săptămîni, sfîşiată de cîini. Manifestanţii au afirmat că nu este vorba despre o acţiune organizată, ci de una spontană, prin care doresc să ceară Primăriei măsuri drastice împotriva cîinilor comunitari, care, în opinia lor, trebuie luaţi de pe străzi cît mai urgent şi închişi în locuri special amenajate. Pentru o acţiune spontană de acest gen, nimeni nu are altceva de făcut decît să scoată pălăria. Numai că, ieri, au avut loc prea multe coincidenţe care dezmint varianta unei manifestări ad-hoc şi subliniază un puternic iz politic. Coincidenţă sau nu, reprezentanţii mass-media aflaseră cu cîteva zeci de minute înainte faptul că urmează să aibă loc o „adunare spontană” şi chiar subiectul acesteia?! Coincidenţă sau nu, în timp ce toată mass media se întreba dacă are sau nu rost să menţină o echipă la Primărie pentru protestul zvonit, CTV, postul de televiziune finanţat de Fundaţia Liberală Matei Brătianu, instala, plin de siguranţă, ditai carul de televiziune în faţa Primăriei. Coincidenţă sau nu, manifestanţii de vîrsta a treia s-au strîns exact lîngă carul de televiziune al CTV. Coincidenţă sau nu, toate persoanele care au venit în faţa Primăriei au adus cîte două garoafe roşii. Nu una albă şi una roşie, nu două albe, nu tărcate, nu bleumarin, nu alte flori... Garoafe roşii toată lumea! Coincidenţă sau nu, fiecare manifestant a adus cîte o lumînare la fel cu ale celorlalţi. Coincidenţă sau nu, taman la ora manifestării şi nu la altă oră, s-au prezentat în faţa Primăriei două grupuri de elevi, care au depus, pe cimentul din parcarea instituţiei, cîte... două garoafe roşii şi lumînări aşijderea celorlalte.

Elevi scoşi de la ore pentru a învăţa să... aprindă lumînări(?!)

Suspect sau nu, profesoarele care însoţeau grupurile de elevi au refuzat iniţial să facă declaraţii. Suspect sau nu, de cum au venit pe platoul Primăriei, unii copii au început să strige: „Fără declaraţii, nu dăm interviuri”, deşi nu îi întrebase nimeni nimic, ca şi cum veniseră cu lecţia învăţată de la şcoală. O primă declaraţie smulsă de la o profesoară în costum roşu a demontat afirmaţiile primilor manifestanţi. „Am venit organizat”, susţinea ea. Întrebată de ce a venit cu elevii, profesoara a răspuns că aceştia au dorit să se manifeste în acest fel întrucît se simt ameninţaţi de cîinii vagabonzi. Varianta elevilor am aflat-o chiar de la ei. Copiii din grupul profesoarei în roşu erau din clasa a V-a B a Şcolii Generale 12 „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, situată în zona Dacia. Celălalt grup era încropit din elevi mai mari, din mai multe clase de gimnaziu, din aceeaşi şcoală. Dacă cei mari au tăcut mîlc, cei mici, dintr-a V-a, nu au avut lacăt la gură. Ei au povestit că au venit de bună voie să aprindă lumînări pentru fetiţa ucisă de cîini şi că sînt cu atît mai fericiţi cu cît au scăpat de „ora de mate”. Mai mult, se rugau să mai aprindă o lumînare, că poate scapă şi de engleză. Cum şi-a permis o profesoară să scoată elevii de la ore pentru o astfel de manifestare?! Este o întrebare la care „doamna” a refuzat să răspundă. Ba, mai mult, de cum a văzut microfoanele îndreptate spre ea, şi-a luat tălpăşiţa, lăsîndu-şi elevii nesupravegheaţi, în timp ce aceştia „se jucau cu focul” pe lîngă lumînări. La o distanţă „sigură” de reporteri şi aparate foto, profesoara a vorbit 5 minute la telefon, şi apoi a ocolit toată clădirea Primăriei, pentru a nu mai da ochii cu presa. Elevii pe care îi însoţise şi-au continuat acţiunea şi apoi au aşteptat în parc ca profesoara să-şi termine rondul din jurul primăriei, pentru a o şterge englezeşte. Comportamentul profesoarei a fost mult prea suspect pentru a nu da de gîndit. Dacă acţiunea este atît de nobilă încît merită să implici copii nevinovaţi, de ce a fugit profesoara?! Dacă totul este în regulă, de ce copiii au fost învăţaţi să nu dea declaraţii?! Ce riscă un profesor care scoate elevii de la ore?! Ce riscă acelaşi profesor dacă îşi lasă elevii nesupravegheaţi?! Cum profesoara a şters-o, răspunsurile la aceste întrebări au fost căutate la Inspectoratul Şcolar Judeţean şi la conducerea Şcolii 12.

Conducerea Şcolii 12 şi şeful ISJ fac pe niznaiul

Stupoare! La Şcoala 12, directorul nu a fost de găsit toată ziua. Singurul care a răspuns prezent a fost directorul adjunct Viorel Prejbeanu, care, iniţial, a afirmat: “nu este posibil ca elevii să fie de la noi”. Cînd a avut confirmarea, a început s-o scalde. Ba că e posibil ca acţiunea să se fi petrecut după ore, ba că elevii ar fi fost la şcoală şi ar fi plecat imediat după încheierea orei de matematică, prinsă în programul de ieri la clasa a V-a B... Cursul de „mate” se termina însă la ora 13,50. Ori, la acea oră, elevii erau deja în faţa Primăriei. Este greu de crezut că două profesoare, fie ele şi extrem de eficiente, ar fi putut să teleporteze 30 de elevi din clasă, din zona Dacia, direct la Primărie, în condiţiile în care traficul din oraş de la acea oră nu ar permite nimănui să ajungă în mai puţin de 20 de minute de la Şcoala 12 în centrul oraşului. De la directorul adjunct am aflat şi numele celor două profesoare: Mirela Florea şi Monalisa Olaru - doamna în roşu, care este dirigintele clasei a V-a B. Nici inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), Marian Sîrbu, pus în funcţie de liberali, nu a lămurit situaţia. Deşi îi erau suficiente cîteva telefoane pentru a afla ce s-a întîmplat în realitate, deşi de la ora 13,55 se aflase la ISJ despre cele întîmplate la Primărie, cîteva ore mai tîrziu, mai marii învăţămîntului contănţean făceau încă pe niznaiul. „Dacă elevii au vrut să atragă atenţia comunităţii asupra pericolului în care se află datorită numărului mare de cîini existenţi în oraş, acest fapt demonstrează spiritul lor civic. Se va cerceta dacă ei au primit acordul conducerii şcolii pentru această acţiune şi dacă activitatea se desfăşura în afara orelor de curs”, a spus Sîrbu. O declaraţie contrazisă din start de elevii prezenţi la Primărie, care s-au declarat fericiţi că au scăpat de ora de matematică! Că mai marii Şcolii 12 nu ştiau nimic despre acţiune, deci nu aveau cunoştinţă despre plecarea elevilor de la orele de curs, a reieşit clar din reacţia directorului adjunct Prejbeanu. Aşadar, se ridică o întrebare legitimă: Nu cumva, pentru că toate indiciile organizării aşa-numitei manifestări „civice” conduc spre liberali, conducerea liberală a ISJ încearcă să muşamalizeze acţiunile nedeontologice ale profesoarelor pentru a salva aparenţa unei manifestări spontane a cetăţenilor Constanţei, de sub care se iţeşte cu premeditare steagul liberal?

„Liberalii speculează drama morţii unui copil în scop electoral”

Directorul Biobazei Constanţa, Adrian Mănăstireanu, a reafirmat ieri faptul că, în condiţiile actualei legislaţii, nu se poate face nimic în privinţa cîinilor comunitari. El a arătat că, în ciuda intervenţiilor echipelor de la Ecarisaj, există „adevărate fabrici de cîini în Port şi în fostele mari întreprinderi, unde Primăria nu poate interveni”. „Actuala lege a fost făcută la Bucureşti doar pentru a bifa un capitol de negociere cu UE pe un domeniu în care România era considerată deficitară. Pentru această lege nu există norme de aplicare. Le aşteptăm şi noi ca pe o mană cerească, pentru a şti cum să acţionăm. Închiderea cîinilor în locuri special amenajate nu este o soluţie, pentru că aceştia devin hiperagresivi după un timp. Nu am văzut pînă acum, în ultimii şase ani, nicio organizaţie non-guvernamentală care să dorească să se implice în rezolvarea problemei cîinilor fără stăpîn, deşi Legea obligă autorităţile să ajute ong-urile care dovedesc faptul că au ca activitate principală protejarea animalelor”, a declarat Mănăstireanu. Tot ieri, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a amintit că tragicul eveniment în urma căruia şi-a pierdut viaţa fetiţa de şase ani s-a petrecut în Agigea şi nu la Constanţa: „Vineri, Primăria Constanţa a fost contactată de Primăria Agigea, cu rugămintea de a-i împrumuta Serviciul de ecarisaj pentru strîngerea cîinilor din zona în care s-a produs drama fetiţei. Bineînţeles, am răspuns pozitiv. Mă aşteptam la o campanie electorală murdară, dar nu mă aşteptam ca liberalii să recurgă la un asemenea gest lipsit de Dumnezeu, speculînd drama morţii unui copil în scop electoral. Cît de fără Dumnezeu poţi fi ca să faci aşa ceva?!”.