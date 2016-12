Elevi din Eforie ne vor reprezenta la Olimpiada de Proiecte din SUA

Mai mulți elevi de clasa a IX-a ai Liceului Teoretic ”Carmen Sylva” (LTCS) din Eforie Sud știu deja că vor să devină ingineri și se pregătesc pentru acest lucru. Vorbim de opt tineri de la clasa a IX-a A care iau parte la Cercul de Robotică organizat în școala lor de către profesorul Florin Șerbu. Ei au reușit să se califice cu două proiecte la Olimpiada de Proiecte „International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad“ (I-SWEEEP), care se va desfășura în perioada 5 - 10 mai la George R. Brown Convention Center din Houston, Texas. Prin proiectele lor, elevii își doresc să îmbunătățească starea mediului înconjurător.

DRONA CARE IDENTIFICĂ POSIBILE INCENDII Primul grup (format din elevii Paul Paraschiv, Andreea Ghena, Vlad Neagu și Ionuț Băloiu) care s-a calificat la olimpiada din Statele Unite ale Americii (SUA) a creat o dronă - hexacopter - dotată cu senzori care permit monitorizarea temperaturii și umidității relative a aerului, detectarea fumului și a flăcărilor. De asemenea, ea este dotată cu camere video și de termoviziune și GPS. ”Din cauza încălzirii globale din ultimii ani, au apărut tot mai frecvent incendii de vegetație. Prototipul nostru de dronă poate să se deplaseze la o distanță de 1,5 km, însă ne dorim să îmbunătățim performanțele ei”, a spus Andreea Ghena. Colegul ei Paul Paraschiv a povestit despre dorința sa de a se implica în proiecte care să facă diferența în cazul problemelor de mediu. ”Pasiunea mea a început în urmă cu trei ani și jumătate, când m-am înscris la cursul de robotică. Am descoperit că imaginația este limita și că putem face foarte multe lucruri și așa am gândit și acest proiect. Am încercat să pun în practică ideile pe care le-am avut și multe mi-au reușit, așa că acum vom ajunge în SUA”, a spus Paul.

STUDIUL CALITĂȚII AERULUI ÎN SĂLILE DE CLASĂ Alt proiect realizat de elevii Alexandru Mîndra, Ioana Bărbuliceanu, Sorina Ivan și Eugen Hulub, care s-a calificat la competiția internațională, este ”Studiul calității aerului în sălile de clasă”. Sub coordonarea prof. Șerbu, ei au gândit o modalitate prin care pot să monitorizeze temperatura și umiditatea, dar și nivelul de dioxid de carbon și alte gaze toxice existent în clase. ”Am început proiectul nostru colectând cât mai multe informații. Am aflat astfel că un elev petrece aproximativ 1.062 de ore/an într-o sală de clasă, iar dacă aerul pe care îl respiră nu este calitativ, performanțele sale de învățare sunt afectate. Pot apărea stări de somnolență, lipsa capacității de concentrare, stări de greață”, a explicat Ioana Bărbuliceanu. Colegul său Alexandru Mîndra a povestit cum a creat, împreună cu echipa sa, o cutie dotată cu senzori care preiau informații în timp real din sălile de clasă și le analizează într-un computer. ”Ne dorim ca în viitor să dezvoltăm un prototip mai mic al acestui echipament, care să fie dotat cu bluetooth, pentru a putea fi conectat la un smartphone. Astfel putem monitoriza calitatea aerului în orice spațiu am merge cu echipamentul”, a spus Alexandru. Tinerii au găsit și soluția pentru îmbunătățirea calității aerului în sălile de clasă. ”Ne-am gândit că putem păstra calitatea aerului la cote înalte folosind plantele, pentru că se știe că frunzele absorb dioxidul de carbon și emană oxigen. Am observat cum influențează plantele calitatea aerului și rezultatele au fost foarte bune”, a subliniat Ioana.

Vor concura cu elevi din 70 de state

Profesorul care i-a coordonat pe elevi în demersul lor științific spune că ideile le aparțin tinerilor, care sunt interesați de științele inginerești. ”Proiectele realizate de elevi au fost de succes în competițiile locale și naționale. Anul trecut, un grup de elevi a fost în Olanda la un concurs, iar acum am reușit să ne calificăm în SUA. Elevii au venit cu propriile idei, iar pe parcurs am tot îmbunătățit produsul final pentru a avea rezultatele optime”, a explicat prof. Șerbu. Directorul LTCS, prof. Cristina Stanciu, a precizat că Primăria i-a recompensat pe cei opt elevi care vor participa la I-SWEEEP pentru a încuraja astfel de reușite ale tinerilor. La concursul internațional vor participa reprezentanți din 70 de state, cele două echipe din Eforie fiind singurele din România care s-au calificat în faza internațională.