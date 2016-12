Elevi expuşi agresiunilor în curtea şcolii

• FĂRĂ PAZĂ • Liceul Virgil Madgearu, din Constanţa, unde, în urmă cu o lună, o elevă a fost violată, nu are asigurată paza celor care învaţă în unitatea şcolară. Conducerea instituţiei de învăţământ a declarat că, pe timp de zi, profesorul de serviciu este singurul care asigură protecţie elevilor, doar în interiorul liceului. Cadrele didactice spun că victima agresiunii sexuale, Elena C., de 17 ani, din Năvodari, este o elevă care lipseşte destul de mult de la ore. „La noi în liceu nu s-a mai întâmplat aşa ceva, este pentru prima dată când avem un asemenea caz. Pe elevă, în momentul de faţă, o aduce mama ei la şcoală, iar la plecare e însoţită de un grup de fete pînă la domiciliu. Situaţia ei şcolară nu este una extraordinară, este un elev mediu, însă lipseşte destul de mult. Ea repetă clasa a X- a pentru că nu a trecut la o materie din cauza absenţelor“, a declarat directorul Liceului “Virgil Madgearu”, profesor Mariana Ştefănescu. Dirigintele elevei, profesor Cătălina Peltecu, nu a vrut să comenteze cele întâmplate. Conform anchetatorilor, în urma examinării medico-legale a reieşit că eleva prezenta o deflorare mai veche, dar că există semnele unui act sexual recent. Conform directorului liceului, Elena C. va fi consiliată de psihologul şcolii. Elevele liceului spun că se tem mai ales seara, când, la adăpostul întunericului, sunt acostate de diferiţi indivizi, motiv pentru care se deplasează în grup. Părinţii sunt şi ei indignaţi şi nu pot sta liniştiţi la gândul că proprii copii nu sunt în siguranţă în unitatea şcolară unde învaţă.

• VIOLUL • Amintim că, agresiunea sexuală a avut loc pe 9 decembrie 2009, în jurul orei 09.00, în curtea Liceului Virgil Madgearu, din Constanţa. Victima violului, Elena C., le-a declarat anchetatorilor că a fost luată cu forţa de agresor şi a fost ameninţată cu un baston cu electroşocuri. Agresorul a obligat-o să întreţină cu el raporturi sexuale şi a dus eleva într-un loc mai ferit din curtea instituţiei de învăţământ. După ce a scăpat din mâinile agresorului, adolescenta s-a dus la poliţie şi a declarat tot ce s-a întâmplat. Ea l-a identificat pe agresor la o recunoaştere în grup. În urma percheziţiei efectuate la domiciliul lui Paris Voicu, anchetatorii au descoperit şi bastonul cu care victima a fost ameninţată. Magistraţii Judecătoriei Constanţa au dispus, joi, arestarea agresorului pe o perioadă de 29 de zile, sub acuzaţia de viol.