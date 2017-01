Elevi grav accidentaţi pe trecerea de pietoni

Trei elevi din satul Poiana au fost la un pas de a-şi pierde viaţa, ieri dimineaţã, din cauza inconştienţei unui şofer. Fraţii Claudiu şi Rãzvan Iulian Merlã, de 12 şi respectiv 11 ani, şi prietenul acestora, Adrian Costin Turcu, de 12 ani, învaţã la Scoala Generalã din Ovidiu, astfel cã în fiecare dimineaţã fac naveta pentru a ajunge la cursuri. Ieri, cei trei copii şi colegii lor au fost aduşi în Ovidiu cu un microbuz, care i-a lãsat în apropierea unitãţii de învãţãmînt. Ei mai aveau doar de traversat strada pentru a ajunge la şcoalã, dar parcurgerea celor cîţiva metri era cît pe ce sã le fie fatalã. Ajunşi la jumãtatea marcajului pietonal cei trei elevi au fost loviţi în plin de un autoturism Ford Focus C-Max, cu numere de Neamţ, care se îndrepta spre Constanţa. Martorii spun cã în urma impactului copiii au fost proiectaţi în parbrizul maşinii, iar apoi aruncaţi la cîţiva metri pe şosea. “Eram în magazin, serveam nişte clienţi şi am auzit o bubuiturã. Cînd m-am uitat pe geam, am vãzut cum trupurile lor zburau prin aer. Cred cã maşina care i-a lovit avea vitezã, pentru cã, oricît a încercat şoferul sã frîneze, autoturismul s-a oprit dupã cîţiva metri buni”, a povestit Mihaela Boanfã, vînzãtoare la unul dintre magazinele aflate în apropierea locului accidentului. Victimele au fost transportate la spital, douã dintre ele fiind în stare de inconştienţã. Potrivit poliţiştilor de la Rutierã, care au demarat o anchetã în acest caz şoferul maşinii, Viorel Cristinel Alexandru, de 39 de ani, din Piatra Neamţ, susţine cã nu i-ar fi observat pe cei trei bãieţi, din cauza unui camion care era parcat pe carosabil, în apropierea marcajului pietonal. Copiii accidentaţi susţin contrariul. “Ne-am uitat în stînga şi în dreapta înainte sã trecem strada, dar nu am vãzut maşina”, a spus Rãzvan Iulian Merlã, unul dintre copiii accidentaţi. Potrivit cadrelor medicale, în urma impactului, cei trei şcolari au suferit leziuni grave, doi dintre ei rãmînînd internaţi în Secţia de Chirurgie Pediatricã, în vreme ce al treilea, Claudiu Merlã, va fi ţinut sub observaţie în Secţia de Terapie Intensivã Pediatricã. Medicii spun cã starea acestuia este criticã. Ca urmare a celor întîmplate, oamenii legii i-au suspendat şoferului permisul de conducere pentru o perioadã de trei luni.