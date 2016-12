Elevi implicaţi în filmuleţul „porno”, mutaţi disciplinar în alte şcoli

Noi informaţii au ieşit la iveală în scandalul izbucnit la mijlocul lunii trecute, după ce pe internet a fost publicat un filmuleţ „porno” în care protagonistă era o elevă de 15 ani a Liceului Internaţional de Informatică din Constanţa. Ea a susţinut că a fost violată de către cinci elevi constănţeni de la mai multe unităţi şcolare! În paralel cu cercetările iniţiate de poliţie, şi Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a demarat propriile anchete. Cercetările au stabilit că, în total, au fost implicaţi şapte elevi de clasa a X-a, dintre care cinci de la Liceul Internaţional de Informatică (patru băieţi şi o fată) şi alţi doi adolescenţi de la Liceul Teoretic „George Călinescu” şi Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”. Referitor la Liceul de Informatică, inspectorul general şcolar, prof. Răducu Popescu, a declarat că unitatea este privată şi funcţionează în baza unui contract comercial încheiat de o societate. „Nu este atribuţia ISJ de a interveni în relaţia contractuală dintre familie şi o societate comercială care furnizează educaţie”, a susţinut prof. Răducu Popescu. De altfel, conducerea liceului privat nu a vrut să comenteze în vreun fel verificările Poliţiei şi nici faptul că au fost implicaţi cinci elevi ai instituţiei. Totuşi, aceasta va anunţa ISJ despre măsurile interne care vor fi decise.

DIRECTORI DESCHIŞI LA DIALOG Însă, în ceea ce priveşte elevii de la instituţiile de învăţământ de stat, situaţia stă cu totul diferit. Directorii celor două unităţi de învăţământ nu au ezitat să discute cu presa şi au explicat, detaliat, situaţia anchetată de ei. Directorul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, prof. Ismet-Nejdet Gevat, a declarat că, personal, a discutat cu elevul Flavius Şuteu, care a povestit că nu a fost cu nimic implicat în violul care s-ar fi produs şi doar ar fi dormit acasă la unul dintre băieţi. „Consiliul clasei a propus mutarea disciplinară a elevului la o altă şcoală, însă urmează ca propunerea să ajungă şi în atenţia Consiliului Profesoral, care, cel mai probabil, va fi organizat peste două săptămâni. E posibil să fie şi alte sancţiuni la adresa elevului, nu pot să ştiu ce vor decide cei 170 de profesori care fac parte din Consiliu”, a declarat directorul. Cât despre situaţia la învăţătură a lui Flavius, profesorii spun că tânărul nu prea e prieten cu cartea, are note mici şi multe absenţe. Din acest motiv, ani la rând, chiar şi atunci când era în gimnaziu, a avut note scăzute la purtare. La rândul său, directorul Liceului Teoretic „George Călinescu”, prof. Elena Crăcea, a declarat că nici elevul Floris Gună nu este departe de cel de la „Regina Maria”, făcând parte dintre adolescenţii mediocri la învăţătură. Deşi primul semestru nu s-a încheiat, el a acumulat 30 de absenţe nemotivate şi, din acest motiv, va avea nota scăzută la purtare. Şi în cazul lui Floris Gună s-au urmat toate procedurile - discuţii cu elevii, părinţii şi profesorii de la clasă, s-a propus mutarea disciplinară la o altă unitate şcolară şi, apoi, Consiliul Profesoral va avea ultimul cuvânt. „Considerăm că elevul a prejudiciat imaginea şcolii şi, din acest motiv, el trebuie să fie sancţionat”, a declarat Elena Crăcea. Totodată, directorul a discutat cu mama lui Floris, care îl apără ferm, convinsă că băiatul său este nevinovat.

TOATE CELE TREI INSTITUŢII ŞCOLARE AU FOST INFORMATE DE CĂTRE POLIŢIE CARE SUNT ELEVII IMPLICAŢI ŞI LI S-AU CERUT FOILE MATRICOLE ŞI CARACTERIZĂRI ALE TUTUROR ADOLESCENŢILOR.

COMENTARII PRO ŞI CONTRA PE FACEBOOK Chiar Floris spune: „Atâta timp cât nu am făcut nimic, până şi Roxana ştie asta, nu am de ce să îmi fac griji. Cu toţi băieţii care comentează aiurea nu îmi bat capul... sunt cea mai mică problemă a mea în momentul de faţă!“. Un alt adolescent, Fizzy Fefe, a comentat: „E treaba lui ce a făcut, dacă a făcut, şi, e adevărat, trebuie să suporte consecinţele”. Un alt băiat, probabil chiar Flavius Şuteu, sub pseudonimul Eve Evelin, a comentat: „Toată lumea vorbeşte... Nu ştiu de ce vă interesează pe voi de vieţile noastre... Nu mai vorbiţi atât de subiectul asta... Ne-am săturat de vorbe aiurea... Dacă ar fi fost Roxana sora voastră, nu cred că vouă v-ar fi plăcut să se vorbească atât despre ea. Atât timp cât ştiu că eu şi Floris nu ne-am atins de ea, şi asta ştie şi ea, de ce tot vorbiţi despre noi ca şi cum am fi cei mai mari violatori... Dacă ar fi fost viol trebuia să ţipe sau să urle, nu să scoată sunete precum că e satisfăcută! Terminaţi odată cu subiectul ăsta! M-am săturat!”. Şi una dintre concluziile triste ale situaţiei a fost a lui Mito Marius: „Bă, voi practic aţi revoluţionat fanteziile copiilor. Sunteţi idolii lăbarilor de 12-13 ani. Bv. mă! E şi asta o realizare...”.