Elevi luaţi pe sus de la şcoală, de către liberali

Consilierul local liberal Ion Vlădoi din Murfatlar are impresia că dacă este ales local poate face ce vrea şi cînd vrea cu elevii din unităţile de învăţămînt din oraş. După ce, în anii trecuţi, a desfăşurat acţiuni electorale în şcoli, liberalul nu şi-a pierdut proastele obiceiuri şi a mers, ieri, la Liceul Teoretic Murfatlar, cu un autocar în care a îmbarcat, pur şi simplu, peste 30 de copii din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a, pe care i-a adus în Satul de Vacanţă din Constanţa, la acţiunea organizată de organizaţia judeţeană Constanţa a PNL de Ziua Copilului. Elevii au fost „săltaţi” imediat după încheierea serbării organizate de Liceul Teoretic Murfatlar cu ocazia Zilei de 1 iunie, fără ca liberalul să fi anunţat vreun cadru didactic, ca să nu mai vorbim de permisiunea care trebuia cerută de la conducerea unităţii de învăţămînt. În aceste condiţii, copiii nu au fost însoţiţi decît de trei părinţi, nicidecum de cadre didactice, aşa cum ar fi fost legal, fiind scoşi de la cursuri. “Am aflat de la copii că un autocar a venit în faţa şcolii în jurul orei 11:00 şi a luat 30 sau 40 de copii pe care i-a dus în Satul de Vacanţă. După o oră a venit la şcoală o mamă care ne-a întrebat dacă şi copilul ei a plecat în excursie şi atunci am aflat şi noi de faptul că aceşti copii au plecat. Nu este normal ca în timpul orelor de curs să vină cineva să ia copiii fără a anunţa pe nimeni“, a declarat directorul adjunct al liceului, Ionelia Mihăescu. În apărarea sa, liberalul spune că nu el s-a ocupat de organizarea acestei excursii, ci cîteva mame care au copii la această şcoală şi care fac parte din PNL. “Se terminase serbarea şi apoi i-am luat. Nu am luat copii de la cursuri. Nu am luat pe nimeni cu forţa, ci au venit cei care au vrut“, a declarat Vlădoi. El a adăugat că nu au fost doar trei părinţi, ci 25, pe care copiii se pare că nu i-au văzut. După ce a constatat „dispariţia” elevilor, profesorii le-au pus elevilor absenţe, iar conducerea Liceului a anunţat Inspectoratul Şcolar, comunicînd împrejurările în care şcolarii au fost transportaţi la un “miting PNL”. Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Petrică Miu, a declarat că acţiunea liberalului Vlădoi este inconştientă şi că astfel de acţiuni nu ar trebui trecute cu vederea. “Se crează un precedent destul de grav pentru că nu este normal ca un individ, indiferent de intenţia sa bună sau rea, să ia elevi de la şcoală. Pentru astfel de acţiuni trebuie cerut acordul conducerii unităţii. Noi am semnat numeroase avize în ultima perioadă pentru diferite deplasări. Nu cred că ar fi fost vreo problemă dacă şi de la Murfatlar s-ar fi cerut un aviz similar“, a declarat Miu. Viceprimarul Murfatlarului, Nicolae Crivineanu, a declarat, la rîndul său, că, de-a lungul timpului, Vlădoi a provocat numeroase probleme în şcoli: “Este cunoscut ca un individ care a mers de fiecare dată în şcoală şi a încălcat regulile unităţilor de învăţămînt. Are un comportament abuziv şi nu are obiceiul de a respecta vreo regulă atunci cînd vine vorba de interesul său sau al partidului“. Ieri, peste 6.000 de copii din tot judeţul au fost aduşi în Satul de Vacanţă, unde liberalii le-au oferit, cu ocazia zilei de 1 iunie, şepci, tricouri şi pliante cu însemne electorale ale PNL şi ale candidatului liberal la Preşedinţie Crin Antonescu. Avînd în vedere maniera de lucru a liberalului Vlădoi, din Murfatlar, nu este eclus ca şi în alte localităţi din judeţ, unii colegi de ai săi din partid să fi procedat la fel.