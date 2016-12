Elevi, oftalmologi pentru o zi, în sala de operație!

Pentru aproximativ 60 de elevi ai Colegiului Național Pedagogic ”Constantin Brătescu” din Constanța, săptămâna ”Școala altfel” a fost de neuitat, a fost o mare provocare, așa cum chiar unii dintre ei au mărturisit. Elevi de clasele a V-a, a VI-a și a X-a au avut ocazia să pătrundă în lumea Spitalului Privat de Oftalmologie ”Mrini” din Constanța, situat în cartierul Tomis III, strada Adamclisi nr. 1 C. Imediat ce au intrat în spital, specialiști ai unității sanitare au prezentat copiilor, pe înțelesul lor, sfaturi extrem de utile în ceea ce privește acordarea primului ajutor în cazul în care se accidentează la ochi, fie la școală, fie în timpul liber, dar i-au învățat și cum să fie, pe viitor, ”Doctor de ochi” pentru ei și familiile lor. Lecția, prezentată chiar de managerul general al spitalului privat, dr. Fildis Mrini, a fost învățată extrem de rapid de elevi, iar la final, mulți dintre copii au reușit să reproducă fără greșeală sfaturile date de către specialiști. Ema, elevă în clasa a VI-a, va pleca acasă cu un bagaj de cunoștințe mult mai bogat și va ști exact ce trebuie să facă dacă se accidentează la ochi. Și colega sa Ioana, tot elevă în clasa a VI-a, care a fost numai ”ochi și urechi” la prezentare, a reprodus exact sfaturile doctorilor.

„MICII DOCTORI“...

Surpriza cea mare pregătită de conducerea ”Mrini” pentru copii a fost vizitarea sălii de operație, unde au fost echipați ”gata să intre într-o intervenție chirurgicală”. Și, pentru a juca exact rolul unui doctor oftalmolog, echipa ”Mrini” i-a pus pe elevi la microscop pentru a vedea exact ce se întâmplă în timpul unei intervenții chirurgicale. Dacă pentru unii mânuirea unor mici instrumente a fost extrem de grea, pentru alții lucrurile au părut mai simple. ”Am observat că unii dintre ei au o adevărată îndemânare și pasiune”, a spus managerul dr. Fildis Mrini. ”Mi se pare foarte-foarte greu ce face un oftalmolog. Nu aș putea să fac așa ceva”, a spus un elev de clasa a VI-a. Pe de altă parte, o colegă de-a sa a fost pusă pe gânduri să devină, atunci când se va face mare, ”doctor de ochi”, însă, așa cum a mărturisit ea, ”așteaptă să vadă ce-i rezervă viitorul”. Atât medicul oftalmolog Hicham Mrini, cât și managerul au afirmat că, în meseria de oftalmolog, talentul și știința trebuie îmbinate. ”Mi se pare extrem de important ca ei să știe ca atunci când le intră un corp străin în ochi să nu intre în panică și să vină de urgență la doctor. Ochiul este un organ sensibil și este foarte important pentru noi”, a explicat dr. Fildis Mrini. Managerul le-a oferit un sfat prețios părinților: ”să viziteze o peșteră pe care eu am vizitat-o împreună cu fiul meu, undeva pe lângă Râșnov, în care se face o simulare despre cum e să nu vezi”. ”Se închide lumina pentru aproximativ un minut, iar senzația pe care o trăiești în acele momente te învață efectiv ce înseamnă să vezi”, a declarat managerul. Nu este pentru prima dată când Spitalul Privat „Mrini“ este deschis publicului larg. De Ziua Mondială a Sănătății (7 aprilie) au fost oferite consultații gratuite pentru depistarea glaucomului.