Elevi olimpici constănțeni, răsplătiți de Biserică

Luni, 24 octombrie, la ora 17.00, la biserica „Sfântul Dumitru” (strada Dorobanţi - zona Delfinariu), preoții, însoțiți de credincioși, vor ieşi în procesiune cu moaştele aflate permanent la închinare în lăcașul de cult. Este vorba despre moaște ale Sf. Constantin cel mare, Sf. M. Mc. Varvara, Sf. Doctori fără de arginţi Cosma Damian şi Trifon, Sf. Ierarh Modest, Sf. Ap. Filimon, Sf. Iacov Iviritul, Sf.Mc. Noul Teodor și Sf. Cuv. Teoctista. Apoi, ele vor fi așezate spre închinare în faţa bisericii. Marţi seară, 25 octombrie, de la ora 17.00, Înaltpreasfinţitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârşi slujba Vecerniei şi a Litiei. Copiii merituoși din Constanța vor fi răsplătiți și în acest an de Biserică. Patru olimpici care s-au întors acasă cu medalii obţinute la competiţii şcolare vor fi încurajați pentru a obţine performanţe notabile și mai departe, oferindu-li-se burse. Vorbim despre bursele școlare ”Sfântul Dumitru”, oferite an de an la Constanța. La finalul slujbei, ei vor fi premiați, a spus preotul paroh al bisericii „Sfântul Dumitru”, Ilie Petre. Miercuri, 26 octombrie, începând cu ora 8.00, va fi săvârşită Sfânta Liturghie, prilejuită de hramul bisericii.