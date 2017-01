Elevi și profesori din Valu lui Traian, la Izmir! Iată de ce!

Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială ”Viceamiral Ioan Murgescu”, din comuna Valu lui Traian, derulează în perioada 2014 - 2016 proiectul ”Through old letter to new friendship”, în cadrul programului Erasmus +. Proiectul este desfășurat în parteneriat cu școlile Osnovna Skola Manus - Split din Croația, Karsiyaka Ortaokulu Izmir, din Turcia, Agrupamento de Escolas Gil Eanes Lagos, Portugalia, și Gimnazjum nr. 3 Grodzisku Mazowieckim - Grodzisk Mazowiecki, Polonia. În perioada 7 - 11 decembrie 2015 a avut loc în Izmir, Turcia, cea de-a treia reuniune, la care au participat 12 profesori și 21 de elevi. România a fost reprezentată de 3 profesori și 4 elevi. Programul activităților a inclus wokshop-urile pentru elevi și profesori: ”Dansul culorilor în apă - Ebru”, “Scrierea vechilor litere otomane”, “Desenarea costumelor populare”, ”Crearea ornamentelor de brad din litere”, activități sportive, precum și lecții nonformale: turul istoric ”Ephesus - Şirince - Virgin Mary House”, ”Diferențe și asemănări dintre orașul nostru și viața în Izmir”. Pe parcursul celor cinci zile de mobilitate au avut loc interacțiuni între elevii și profesorii participanți, precum și o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale din Izmir.