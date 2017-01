Elevi tătari premiați pentru rezultatele la olimpiade

13:30:09 / 28 Mai 2015

uniunea

in sfarsit a inceput comunitea sa-si de seama cat de hoti sunt cei de la conducerea UDTTMRului . Excursiile in Bulgaria sunt praf in ochi, sa vedeti cate execursii se fac in Turcia,Germania etc. dar astea sunt pentru ei si rudele lor. O mizerie de uniune, iar sesizarea cu ANAF-ul este f.buna.Ar trebui sa dea socoteala ce fac cu banii de la guvern. Cat de curand ANAF ul va intra si in ei. De fapt ar trebui desfiintata aceasta uniune. Se falesc cu munca altora. Rusine si dspret pentru asemenea oameni.