Elevii acuză: chimie predată cu flotări și înjurături

În ultima perioadă, tot mai mulți profesori sunt acuzați de părinți și elevi de comportamente care nu ar trebui să fie întâlnite în școli. După ce, zilele trecute, un profesor de religie a fost acuzat de părinți că le-ar fi arătat unor eleve de clasa a III-a filme porno pe telefon, joi, un nou caz a apărut în presă. Elevii de la Colegiul Național de Științe ale Naturii ”Emil Racoviță” Brașov au cerut desfacerea contractului de muncă al unui profesor de chimie, Nicolae Souca, ce lucrează de peste 40 de ani de învățământ, pe motiv că acesta îi jignește și îi supune la pedepse corporale. Consiliul Național al Elevilor și Consiliul Județean al Elevilor Brașov au solicitat joi, într-un comunicat de presă, concedierea profesorului de chimie din cauza comportamentului agresiv și ilegal al acestuia faţă de elevi, catalogându-l ca o gravă încălcare a Codului de Etică pentru învățământul preuniversitar și a Codului Penal.

FLOTĂRI ȘI ÎNJURĂTURI DACĂ NU ȘTIU LECȚIA ”Abuzurile săvârșite în repetate rânduri constau în jigniri și invective adresate elevilor, pedepse corporale utilizate ca metode de constrângere a colectivului și metode de predare neconforme legislației actuale. Ilegalitățile la care au fost supuși elevii au culminat în 27 ianuarie 2016, moment la care în timpul orei de chimie de la clasa a X-a C, în intervalul orar 13.00 - 14.00, cadrul didactic a făcut afirmații injurioase la adresa elevilor și a părinților“, se arată în comunicat. Mai mulţi elevi au susținut că profesorul îi înjură, îi loveşte sau îi pune să facă flotări dacă nu ştiu lecţia. ”La orele de chimie nu ni se predă în conformitate cu cerințele, suntem pedepsiți cu o palmă sau un 2, suntem puși să facem flotări ori de câte ori nu suntem atenți și suntem înjurați”, spune o elevă a clasei a X-a C. În aceste condiții, reprezentanții elevilor cer desfacerea contractului de muncă al acestui cadru didactic și sancționarea conducerii școlii pentru neimplicarea în ceea ce privește solicitările verbale repetate ale elevilor și părinților. ”Este a treia oară în acest an școlar când intervin în medierea acestui conflict din cadrul Colegiului Racoviță. Sunt profund dezamăgit de lipsa de promptitudine a direcțiunii în ceea ce privește rezolvarea problemelor întâmpinate de elevi și indignat că un astfel de cadru didactic se consideră a fi un mentor, un dascăl, un formator de viitori cetățeni responsabili“, a spus Vlad Ștefan, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor.

ANCHETĂ Inspectorul şcolar general Ariana Bucur a declarat, joi, că a aflat cu surprindere din presă despre cazul profesorului de chimie Nicolae Souca, de la Colegiul Naţional de Științe ale Naturii ”Emil Racoviță” din Brașov, acuzat că a agresat verbal și fizic elevii. Inspectoratul Școlar Județean a deschis o anchetă în acest caz. ”Am aflat din presă... Ştiu că acest profesor este la final de carieră şi a avut olimpici naţionali, elevi care au intrat la Medicină şi Farmacie. Mă surprinde tot ce am auzit. Nu am ştiut absolut nimic. Este profesor titular, predă de 42 de ani în învăţământ, iar în septembrie urma să se pensioneze. L-am trimis pe inspectorul şcolar adjunct la colegiu să discute cu profesorul. Se ştie că este un profesor exigent, dar acest lucru a condus la succesul unor elevi. Vom vedea dacă cele relatate se reflectă în realitate“, a spus Bucur. Ea a precizat că, potrivit legislaţiei, dacă se constată că există abateri disciplinare în conduita profesorului, unitatea de învăţământ la care acesta predă va numi o comisie de cercetare.