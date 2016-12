Elevii acuzaţi de viol au ajuns în arest

13:00:44 / 18 Ianuarie 2014

Toti trebuie sa raspunda

De vina sunt parintii sarbatoritei, care au invitat colegii de clasa (15 ani) intr-un club, unde le-a oferit vodka, sampanie Moet si shut-uri... De vina sunt barurile ca vinde minorilor bauturi alcoolice, de vina sunt autoritatile care nu monitorizeaza vanzarea de bauturi alcoolice, aceste baruri si cluburi trebuiesc inchise atunci cand sunt prinsi ca au vandut bauturi alcoolice minorilor. Din nou - de vina sunt parintii sarbatoritei, care nu au sunat la parintii victimei sa le spuna ca fata lor e beata sau drogata, de vina sunt toti ceilalti colegi care au asistat si nu au luat initiativa. Apoi, vina principala o au infractorii... evident. Parintii acestora, care, dupa ce au facut ceea ce au facut, i-a lasat in continuare in cluburi, sa bea... In rest, nu mai bateti campii, pt. ca articolul are informatii direct de la parchet, deci chiar este unul veridic. Punct.