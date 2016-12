Elevii acuzaţi de viol, audiaţi la IPJ

Cazul în care o elevă a Liceului Internaţional de Informatică susţine că a fost violată de cinci adolescenţi a ajuns pe masa poliţiştilor Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. Suspecţii, care sunt acuzaţi şi că ar fi postat pe internet filmul în care se observă că adolescenta întreţine relaţii sexuale, dar şi mai mulţi martori au fost chemaţi la audieri, ieri după-amiază, la sediul IPJ Constanţa. Elevii, însoţiţi de părinţi şi de avocaţi, au dat declaraţii în faţa anchetatorilor cu privire la cele întâmplate în seara de 14 decembrie. “Nu vrem să comentăm în niciun fel. Şi aşa am fost târâţi prin presă şi s-a ajuns unde s-a ajuns”, a declarat mama unuia dintre suspecţi. Cazul este instrumentat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. La audieri au fost chemaţi şi câţiva martori, care au petrecut în acelaşi club cu tinerii în seara respectivă. “Eram la ziua verişoarei mele, la un club de karaoke. La un moment dat, am intrat la baie şi am văzut-o pe fată în timp ce îi făcea sex oral unui băiat. Atunci am dat-o afară din baie. Eu nu o cunosc, dar am înţeles că nu este tocmai uşă de biserică”, a declarat un martor.

PERCHEZIŢII INFORMATICE În urmă cu câteva săptămâni, poliţiştii şi procurorii au efectuat mai multe percheziţii la domiciliile elevilor implicaţi, dar şi la colegii acestora. Oamenii legii au ridicat din aproape 20 de locuinţe telefoane mobile, tablete, laptopuri şi calculatoare, care au fost trimise, pentru efectuarea unor percheziţii informatice, la Institutul pentru Tehnologie Avansată din Bucureşti. De asemenea, probele prelevate de la adolescentă pentru examenul medico-legal şi pentru cel toxicologic au fost trimise în Capitală, pentru a fi analizate.

MUTAŢI DISCIPLINAR Doi dintre elevii implicaţi în scandal, care învaţă la Liceul Teoretic „George Călinescu” şi la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, au fost propuşi pentru mutarea disciplinară. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi patru, care învaţă la Liceul Internaţional de Informatică, unitatea este privată şi funcţionează în baza unui contract comercial încheiat de o societate, iar Inspectoratul Judeţean Şcolar nu poate lua nicio decizie.

VIOL? Cazul a ajuns în atenţia anchetatorilor după ce mama adolescentei a văzut pe internet mai multe imagini cu fiica ei în ipostaze indecente. Adolescenta le-a povestit oamenilor legii că în noaptea respectivă a mers la o petrecere găzduită de un club din Constanţa, unde a consumat băuturi alcoolice împreună cu cei cinci băieţi. Apoi, fata a plecat alături de aceştia către casa unuia dintre ei. Minora susţine că în apartamentul în care a ajuns ar fi fost violată de cei cinci. Ulterior, grupul a plecat către casa tinerei, unde perversiunile sexuale au continuat. Adolescenta a acuzat că a fost drogată şi apoi violată, însă colegii ei au susţinut că totul s-a întâmplat cu acordul ei.