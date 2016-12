Elevii acuzaţi de viol, trimişi în judecată

17:41:17 / 29 Ianuarie 2014

Andra, Andreea si altele

Cred ca iti bagi unghia in gat Andra acum ca e dovedit ca Floris te-a mintit si i-a placut de alta. Voi treziti-va!!! Politia a anchetat, sunt fapte dovedite de necontestat. Pisicutelor, va dau un sfat: Astia au comportament antisocial. Sa cititi ce inseamna un comportament antisocial. Adica sunteti toate in pericol, de proaste ce sunteti. Asta nu se trateaza si ei nu or sa se schimbe. Nu mai aratati voi cu degetul pe alta, asa din gelozie cruda, ca pe voi chiar va taraie unul si altul pe jos...