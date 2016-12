Elevii, așteptați să se înscrie în proiectul „Let’s Do It, Danube!“

Elevii care locuiesc în localitățile dunărene (Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța) au șansa să se înscrie și în acest an la cea de-a treia ediție a proiectului “Let’s Do It, Danube!”, organizată cu scopul de a promova un comportament responsabil față de mediu și a educa românii cu privire la curățenia apelor și în special a Dunării. Competiția “Let’s Do It, Danube!” se va desfășura în perioada 5 februarie 2016 - 25 iunie 2016. Școlile pot solicita înscrierea în proiect la adresa danube@letsdoitromania.ro până la 2 februarie 2016. Înscrierea în concurs se realizează printr-un formular standard pe care îl va primi fiecare școală. Pe cicluri de învățământ, elevii vor fi implicați în activități de reciclare creativă și un concurs de colectare selectivă (clasele I - IV), sesiuni de educație ecologică, proiectul ”O comunitate sustenabilă”, un concurs de colectare selectivă și o tabără tematică dedicată celor mai implicați elevi din fiecare județ (la nivel gimnazial și liceal). Premiile puse la bătaie sunt un laborator nou de informatică și mobilierul adecvat, dar și alte echipamente electronice. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul www.letsdoitromania.ro/.