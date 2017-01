Elevii care reprezintă România la concursuri în SUA și Olanda

Un grup de elevi de la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud va reprezenta România la competițiile internaționale Intel International Science and Engineering Fair (ISEF), Phoenix - Arizona, Statele Unite ale Americii, și International Environmental Sustainability Olympiad (INESPO), Haga, Olanda. Intel ISEF este cel mai mare târg de științe și tehnologii din lume la care participă elevi din învățământul preuniversitar. Târgul este organizat și administrat de Society for Science & the Public, organizație nonguvernamentală din Washington DC. La competiție participă anual peste 1.500 de elevi din peste 75 de state din lume, care concurează pentru burse și premii de peste 4 milioane de dolari. În 2016, Intel ISEF se va desfășura în perioada 8 - 13 mai, în Phoenix, Arizona, SUA. ”Școala noastră va prezenta la ISEF proiectul ”Utilizarea dispozitivelor electronice pentru detectarea obstacolelor de către persoane cu dizabilităţi de vedere “Carmen Sylva Your Eyes - CSYE”, având ca autori pe Paul Paraschiv, Andreea Petrișor, din clasa a X-a, și Răzvan Ilie Badea Armeanu - clasa a XI-a, sub coordonarea profesorului coordonator Florin Șerbu. Obiectivul proiectului nostru a fost dezvoltarea unor dispozitive capabile să ajute persoanele nevăzătoare să se poată orienta mai uşor în spaţiu. Dispozitivele create de noi ajută persoanele nevăzătoare să detecteze obstacolele şi creşte viteza de deplasare în siguranţă a persoanelor nevăzătoare”, a explicat prof. Șerbu. De asemenea, INESPO, Olimpiada Internațională pentru proiecte durabile de mediu, se desfășoară în fiecare an, în Olanda. În cadrul competiției, participanții trebuie să vină cu o soluție la o problemă a mediului înconjurător. În acest an, cea de-a VIII-a ediție a INESPO se va desfășura în perioada 29 mai - 3 iunie, unde vor participa peste 2.500 de elevi reprezentând 65 de țări de pe toate continentele. ”Școala noastră va fi reprezentată la INESPO de proiectul ”Haine biometrice - BAC (Biometric Autonomous Clothes)”, având ca autori pe elevii Alexandru Mîndra, Ioana Bărbuliceanu și Andreea Ghena, din clasa a X-a, prof. coordonator Florin Șerbu. Tema proiectului este crearea de articole vestimentare inteligente care să monitorizeze parametrii corpului uman în timpul efortului fizic și să transmită datele monitorizate către o persoană sau la distanță (medic, sistem medical de urgență etc.)”, precizează profesorul care i-a coordonat pe cei trei elevi.