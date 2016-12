Elevii claselor a VIII-a și a XII-a, în focurile examenelor

De luni, 23 iunie, elevii de clasa a VIII-a încep prima probă a Evaluării Naționale (EN), cea la limba și literatura română, iar miercuri, 25 iunie, ei vor susține proba la matematică. Conform calendarului desfășurării EN din acest an, rezultatele vor fi afișate pe 27 iunie și în aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile, în intervalul orar 16.00 - 20.00. Între 28 și 30 iunie vor fi rezolvate contestațiile, rezultatele finale fiind făcute publice pe 1 iulie. Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev. În acest an, la nivelul județului Constanța vor fi evaluați 5.694 de absolvenți ai claselor a VIII-a (5.690 din seria curentă și patru din seria anterioară). ”Probele scrise pentru EN încep la ora 9.00, iar elevii trebuie să intre în săli până la ora 8.30, în ambele zile de verificare. În acest an, camerele de supraveghere video vor funcționa atât în sălile de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele, cât și în sălile în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și în sălile în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise”, potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța.

ÎNCEPE A TREIA PROBĂ DE EVALUARE LA BAC Începând de luni și până vineri, 4.393 de absolvenți de clasa a XII-a vor susține proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Examenul constă în două probe distincte organizate pe modelul Cadrului European de Referinţă pentru Limbi şi evaluate cu calificative corespunzătoare acestuia, de la A1 la B2.

RESTUL ELEVILOR, ÎN VACANȚĂ Elevii care nu trec, în această perioadă, prin examinări intră de luni în vacanța de vară. Ei se vor întoarce în bănci pe 15 septembrie. Ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, a transmis un mesaj de apreciere cadrelor didactice și elevilor din România, cu ocazia încheierii anului școlar 2013 - 2014. ”La final de an şcolar, vreau să le mulţumesc tuturor cadrelor didactice pentru munca depusă, pentru implicarea constantă şi integritatea de care au dat dovadă, dar şi pentru toate performanţele înregistrate de-a lungul anului. Totodată, le urez mult succes absolvenţilor claselor a VIII-a şi a XII-a care vor participa, în perioada următoare, la testările din cadrul examenelor de Bacalaureat şi Evaluarea Naţională. Tuturor celorlalţi elevi le doresc o vacanţă frumoasă, relaxantă şi să ne vedem cu bine la toamnă!”, a spus Pricopie.