Elevii Colegiului Economic Mangalia participă la „Hour of Code“

Elevii Colegiului Economic Mangalia arată că sunt pasionați de promovare, participând până pe 14 decembrie la activitatea ”Hour of Code” (Ora de Programare), unul dintre cele mai mari evenimente de educație din lume. „Hour of Code“ este o iniţiativă internațională a Computer Science Education Week (csedweek.org) şi Code.org (code.org) pentru a iniția milioane de studenţi/elevi în tehnologia computerelor și în programare cu ajutorul unei ore globale de programare. Activitatea reprezintă o introducere în programare creată special pentru a arăta că oricine, indiferent de vârstă și de cunoștințe, poate învăța măcar bazele programării. Timp de o săptămână, peste 150 de elevi ai Colegiului Economic Mangalia parcurg tutoriale animate, interactive și distractive, cu ajutorul cărora învață să scrie linii de cod chiar în sălile de clasă, sub îndrumarea profesoarelor Alina Dumitru și Elena Cristina Chirilă. Perioada 8 -14 decembrie este cunoscută la nivel mondial drept săptămâna educației în științele calculatoarelor sau Computer Science Education Week. În această săptămână, elevii au posibilitatea să afle că programarea este un limbaj accesibil oricui, că nu necesită cunoștințe matematice avansate, ci mai degrabă logică și structură în gândire.