Elevii Colegiului Tehnic „Tomis“ din Constanța, formați în Portugalia

Colegiul Tehnic „Tomis” Constanța a derulat luna trecută un stagiu de formare profesională, în cadrul proiectului de mobilitate „Applied Electronics to European Standards in Everyday Life”, finanţat din Programul ERASMUS+. Beneficiari au fost 18 elevi, din clasa a XI-a și a X-a, de la specializarea Tehnician mecatronist / Tehnician metrolog. Sub îndrumarea tutorilor portughezi, elevii constănțeni au utilizat practic circuitele electronice în diferitele echipamente ale automobilului mecatronic. Totodată, ei au învățat să elaboreze un plan de acțiune în caz de accident și să distribuie sarcinile în echipă. Mai mult, ei au observat modul de funcţionare a unor firme private din Portugalia, organizarea şi distribuirea sarcinilor în firmă, lucrul în echipă. Competenţele tehnice pe care le-au dobândit elevii le vor oferi posibilitatea de a activa într-un domeniu care îmbină mecanica, electronica și informatica, în scopul realizării de produse şi sisteme inteligente. ”Sperăm ca derularea acestui proiect să ducă la ridicarea prestigiului şcolii noastre, la sensibilizarea agenţilor economici pentru absorbţia absolvenţilor noştri şi la facilitarea găsirii unui loc de muncă şi realizarea propriului job”, a declarat responsabilul de proiect, prof. ing. Iulia Sandu.