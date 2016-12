Elevii constănțeni, față în față cu universitățile din Elveția

Elevii constănțeni interesați să urmeze cursurile unei universități din străinătate se interesează în această perioadă despre ofertele pe care instituțiile de învățământ superior le pregătesc pentru studenții străini. O astfel de întâlnire este organizată pe 11 martie la Cambridge School of Constanța, de Universitatea Business and Hotel Management School (BHMS) din Elveția, în cadrul căreia tinerii pot afla mai multe informații despre oportunitățile de studiu din Elveția direct de la un reprezentant al instituției. Elveția este o destinație faimoasă pentru studenții care doresc să își înceapă o carieră în domeniul turismului, managementului hotelier, businessului sau al artei culinare. Campusul BHMS este situat în inima celui mai frumos și celui mai vizitat oraș din Elveția - Lucerna. ”Sistemul cursurilor BHMS este diferit, un an de studiu cu noi înseamnă șase luni de studiu intens în campus și apoi șase luni de internship plătit într-un hotel sau restaurant din Elveția, unde studenții câștigă garantat un salariu brut de 2.150 de euro/lună”, anunță organizatorii evenimentului. Tinerii interesați de oferta BHMS pot vizita standul instituției amenajat în Cambridge School of Constanța (Aleea Capidava nr. 3, Constanța) pe 11 martie, între orele 10.00 și 15.00. Oferta BHMS cuprinde programe de licență și MBA în Hotel Management și Global Management și master în International Hospitality Management.