Elevii constănțeni, invitați să își exercite drepturile de consumatori

Tinerii din județ sunt invitați să se înscrie și în acest an la Concursul Național pe teme de protecția consumatorului ”Alege! E dreptul tău!”, organizat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice. La concurs pot participa elevii claselor I - VIII la secțiunea de desene și realizarea etichetelor pentru produse alimentare, respectiv cei de clasele a IX-a - a XI-a la secțiunea eseu. Concursul, aflat la a XIII-a ediție, are ca temă generală ”Dreptul consumatorilor la hrană sănătoasă”. Pentru eseu, elevii trebuie să realizeze textul pe tema ”Să învățăm să mâncăm sănătos”, iar la secțiunea desene, în 2015 elevii sunt provocați să realizeze planșe pe tema ”Hrană sănătoasă pentru copii”. Organizatorii consideră că un tânăr care învață despre drepturile sale în calitate de consumator va ști să aleagă dintre produsele și serviciile de pe piață care corespund intereselor lui. Elevii vor ști să sesizeze abuzurile operatorului economic și să ceară calitate, refuzând să cumpere produse pe proastă calitate sau neetichetate corespunzător. Proba de desene din cadrul concursului se adresează elevilor din clasele I - VI și vor avea înscrise pe spate numele complet al elevului, adresa completă, școala și profesorul coordonator și semnătura elevului. Elevii de clasele a VII-a și a VIII-a vor intra în concurs dacă vor realiza eticheta unui produs alimentar indicat de profesor și vor fi supuși și unei probe de testare a cunoștințelor din domeniul protecției consumatorului. Elevii de liceu vor trece printr-o probă de testare a cunoștințelor din domeniul protecției consumatorului, prin test-grilă și prin proba realizării eseului. Testul-grilă va conține 10 întrebări pentru elevii de clasele a VII-a - a VIII-a și 20 de întrebări pentru elevii de liceu. Eseul va avea maximum cinci pagini, redactate cu font Times New Roman. Lista cu participanții înscriși va fi trimisă de profesorii coordonatori pe adresa vali.mastacan@yahoo.com până pe 17 martie.